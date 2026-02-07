Газовщиков наделят правом отключать квартиры нарушителей от газоснабжения Депутат Кошелев: квартиры нарушителей будут отключаться от газоснабжения

Газовые службы с 1 марта 2026 года получат право отключать отдельные квартиры от газоснабжения в случае систематических нарушений, сообщил зампред думского комитета по строительству Владимир Кошелев в комментарии РИА Новости. Новые полномочия, направленные на минимизацию рисков, позволят действовать при недопуске специалистов, эксплуатации неисправного оборудования или игнорировании предписаний.

При систематических нарушениях — это недопуск специалистов для проверок, игнорирование предписаний, эксплуатация неисправного или просроченного оборудования, закон позволит газовым службам, для минимизации рисков, отключать проблемную квартиру от газоснабжения, — говорится в сообщении.

Ранее адвокат Елена Кудерко сообщила об изменении в России крайнего срока ежемесячной оплаты жилищно-коммунальных услуг. По ее информации, с 1 марта 2026 года платеж необходимо будет вносить до 15-го числа каждого месяца вместо прежнего 10-го. Данный сдвиг позволит гражданам оплачивать счета после получения второй части заработной платы, что повысит удобство расчетов.

Кроме того, стало известно, что правительство планирует упростить порядок перерасчета платы за ЖКХ при перебоях или низком качестве услуг. Как сообщают российские власти, нововведения затронут механизм снижения квартплаты, в том числе позволят проводить его в автоматическом режиме на основе показаний приборов учета.