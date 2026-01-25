Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 января 2026 в 16:50

В России упростят перерасчет платы за услуги ЖКХ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Власти России планируют упростить перерасчет платы за коммунальные услуги при перебоях или ненадлежащем качестве их предоставления, сообщает ТАСС. Речь идет о снижении квартплаты, в том числе в беззаявительном порядке на основании данных приборов учета.

Из правительственного документа следует, что перерасчет будет применяться при превышении допустимой продолжительности перерывов в электроснабжении, газоснабжении, отоплении, водоснабжении. За каждый час такого превышения размер ежемесячной платы за услугу должен снижаться на 0,15%.

Изменения предусмотрены планом по реализации национальной модели ведения бизнеса. Доклад по этой теме планируется подготовить к сентябрю 2026 года, а при необходимости к февралю 2028 года может быть разработан новый нормативный акт. Сейчас для перерасчета потребителю необходимо самостоятельно фиксировать факт нарушения и обращаться с заявлением в управляющую компанию или ресурсоснабжающую организацию.

Ранее правительство РФ утвердило план, согласно которому с 2028 года для информирования о долгах за ЖКХ и их взыскания начнут использовать цифровую платформу ГИС ЖКХ. Целью эксперимента, стартовавшего в 2025 году в 17 регионах, является повышение осведомленности граждан, снижение нагрузки на судей и ускорение процедуры взыскания.

ЖКХ
россияне
законы
правительство
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиян озадачила «чудотворная» вода от рака за 900 рублей на маркетплейсах
Абитуриент отрезал себе часть ступни в погоне за медицинским образованием
Машина превратилась в «факел» и создала гигантскую пробку в Петербурге
Россиянин затеял ремонт и сделал квартиру соседей опасной для жизни
Рябков рассказал, когда Трампа пригласили в Россию
Раскрыты детали аферы с похищением подростка в Красноярске
Обильные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в начале февраля: чего ждать
На Камчатке подсчитали объемы вывезенного снега после метели
Раскрыты симптомы смертельного вируса Нипах, который может попасть в Россию
Девочка позвонила Путину и спасла жизнь матери
США оказались на грани нового шатдауна
Как выбрать шуруповерт, дрель и перфоратор: «три в одном» или отдельно?
Роспотребнадзор дал советы туристам для профилактики вируса Нипах
Счетчики стресса заметили у Кушнера и Грюнбаума на встрече с Путиным
«Не можем позволить»: в США высказались о своем ядерном арсенале
Сидящим без электричества мурманчанам начали выдавать продукты
Сильнейшая снежная буря оставила сотни тысяч домов без света
Узбекский плов как в лучших чайханах: мясо как пух, рис рассыпчатый
Раскрываю пропорции идеального оливье из советской столовой
Скандальная речь Зеленского в Давосе вызвала переполох на Западе
Дальше
Самое популярное
Багровое зарево под Одессой, Долину «сглазила» Пугачева? Что будет дальше
Россия

Багровое зарево под Одессой, Долину «сглазила» Пугачева? Что будет дальше

Гороскоп на 24 января: день уроков, препятствий и новых возможностей
Семья и жизнь

Гороскоп на 24 января: день уроков, препятствий и новых возможностей

Нарезаю картошку, курицу и лук — заливаю яичной заливкой. Пышная запеканка в сковороде готова
Общество

Нарезаю картошку, курицу и лук — заливаю яичной заливкой. Пышная запеканка в сковороде готова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.