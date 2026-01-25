В России упростят перерасчет платы за услуги ЖКХ

Власти России планируют упростить перерасчет платы за коммунальные услуги при перебоях или ненадлежащем качестве их предоставления, сообщает ТАСС. Речь идет о снижении квартплаты, в том числе в беззаявительном порядке на основании данных приборов учета.

Из правительственного документа следует, что перерасчет будет применяться при превышении допустимой продолжительности перерывов в электроснабжении, газоснабжении, отоплении, водоснабжении. За каждый час такого превышения размер ежемесячной платы за услугу должен снижаться на 0,15%.

Изменения предусмотрены планом по реализации национальной модели ведения бизнеса. Доклад по этой теме планируется подготовить к сентябрю 2026 года, а при необходимости к февралю 2028 года может быть разработан новый нормативный акт. Сейчас для перерасчета потребителю необходимо самостоятельно фиксировать факт нарушения и обращаться с заявлением в управляющую компанию или ресурсоснабжающую организацию.

Ранее правительство РФ утвердило план, согласно которому с 2028 года для информирования о долгах за ЖКХ и их взыскания начнут использовать цифровую платформу ГИС ЖКХ. Целью эксперимента, стартовавшего в 2025 году в 17 регионах, является повышение осведомленности граждан, снижение нагрузки на судей и ускорение процедуры взыскания.