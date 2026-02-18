Министерство юстиции США в судебном порядке запросило новые документы в рамках расследования о якобы «вмешательстве России в американские выборы в 2016 году», сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на источники. В материале уточняется, что этот вопрос связан с подготовкой доклада разведсообщества.

Так, запросы на эту тему получил ряд бывших сотрудников разведки и правоохранительных органов. Причем, указали журналисты, поначалу, в ноябре 2025 года, получатели соответствующих повесток должны были раскрыть документы за несколько месяцев до и после публикации доклада в 2017 году. Теперь же Минюст расширил временные рамки и потребовал любые записи за все годы после появления отчета.

Ранее американский лидер Дональд Трамп выступил с требованием о незамедлительном задержании Обамы. Причиной такого заявления стали выдвинутые против него самого обвинения в связях с Россией, которые Трамп считает сфабрикованными. Действующий президент заявил, что усматривает в этих действиях целенаправленную кампанию по дискредитации его власти и попытку государственного переворота.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что Россия никогда не вмешивалась во внутриполитические процессы в США и намерена и дальше придерживаться этой позиции. Москва при этом внимательно наблюдает за происходящим в этой стране, в том числе из-за того, что США тратят на Министерство обороны больше других стран, вместе взятых, добавил он.