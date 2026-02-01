Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 февраля 2026 в 02:51

«Арестуйте немедленно!»: Трамп высказался по поводу Барака Обамы

Трамп призвал арестовать Обаму из-за подлога на выборах

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: capitalpictures.com/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп потребовал немедленно арестовать экс-главу Штатов Барака Обаму из-за сфабрикованных им обвинений в сотрудничестве Трампа с Россией. В соцсети True Social республиканец указал, что видит в этом попытку подорвать его авторитет и совершить государственный переворот.

Барак Обама лично приказал агентам ЦРУ фабриковать ложные разведывательные данные о президенте Трампе, <…> чтобы подорвать и ослабить доверие американцев к нашей демократии и к сокрушительной победе президента Трампа на выборах 2016 года. <…> Арестуйте Обаму немедленно! — написал он.

Ранее газета The New York Times сообщила, что лидеры стран — участниц Европейского союза тайно разработали план противодействия Трампу. По данным источников, он обсуждался на экстренно созванном ужине на прошлой неделе. Европейские политики договорились не реагировать на провокации Трампа и отвечать лишь пошлинами, а также сделать регион менее зависимым от Вашингтона, который становится «все более ненадежным союзником».

До этого палата представителей Конгресса США отклонила резолюцию об импичменте Трампа. Инициатива, внесенная демократом Элом Грином, не получила необходимой поддержки. За отклонение документа проголосовали 237 законодателей, в том числе 23 представителя от Демократической партии. Резолюция обвиняла президента в якобы злоупотреблении полномочиями и угрозах в адрес членов Конгресса США и судей.

Дональд Трамп
Барак Обама
США
выборы
