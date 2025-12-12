Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 декабря 2025 в 02:15

В США решили судьбу резолюции об импичменте Трампу

Палата представителей США отклонила резолюцию демократов об импичменте Трампу

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
Палата представителей Конгресса США отклонила резолюцию об импичменте президента Дональда Трампа. Инициатива, внесенная демократом Элом Грином, не получила необходимой поддержки, следует из трансляции C-SPAN.

За отклонение резолюции проголосовали 237 законодателей, в том числе 23 представителя от Демократической партии. Против проголосовали 140 конгрессменов, и все они — демократы. Резолюция обвиняла президента в якобы злоупотреблении полномочиями и угрозах в адрес членов Конгресса США и судей.

Как отмечает портал Axios, голосование раскололо демократов. Многие из них не поддерживают активное использование процедуры импичмента в политической борьбе, но при этом не хотели голосовать так, чтобы это выглядело как одобрение действий Трампа. Резолюция была внесена техасским конгрессменом Элом Грином, который известен своей последовательной и неоднократной борьбой за импичмент действующего президента. Он трижды пытался инициировать эту процедуру во время первого срока Трампа.

Ранее конгрессмен-демократ Шри Танедар подготовил резолюцию об импичменте шефу Пентагона Питу Хегсету. В соцсети X он обвинил главу ведомства в военных преступлениях и незаконном использовании засекреченной информации.

