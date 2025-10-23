Политолог разъяснил, почему оппозиции сегодня не удастся свергнуть Макрона Политолог Матвеев: у оппозиции не хватит голосов для отставки Макрона

Свергнуть президента Франции Эммануэля Макрона у нынешней оппозиции не получится, потому что у нее недостаточно голосов для запуска процедуры отставки, объяснил NEWS.ru ведущий сотрудник Центра социальных проблем института Европы РАН Сергей Матвеев. По его словам, это сложно и с юридической точки зрения.

Для того, чтобы свергнуть Макрона, нынешней оппозиции не хватит голосов. К тому же, сама процедура отставки юридически столь сложная, что осуществить это крайне проблематично, если вообще не невозможно. Да, Макрон очень непопулярен. Тем не менее, это не заставит его сложить полномочия, — считает Матвеев.

Аналитик добавил, что у Макрона есть контраргументы, сводящиеся к тому, что президент – это главная фигура французской политической системы. И поэтому, если он уйдет в отставку, то вся система будет в полуразрушенном состоянии.

Нравится ему это или нет, он должен довести до конца свой президентский мандат и наладить отношения с парламентом для создания более-менее устойчивого правительства, — заключил собеседник.

Ранее стало известно, что Макрон не попал в рейтинг 50 наиболее популярных политиков Франции по версии Paris Match. Он оказался первым главой государства в истории страны, который не попал в топ-50. Макрон занял 51-е место в рейтинге, уступив Франсуа Байру, который ранее покинул пост премьер-министра.