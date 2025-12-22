Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 декабря 2025 в 11:32

На Западе раскрыли роль Макрона в решении по кредиту Украине

Politico: Макрон обеспечил решение ЕС о кредите Украине без российских активов

Эммануэль Макрон Эммануэль Макрон Фото: capitalpictures.com/Global Look Press
Президент Франции Эммануэль Макрон обеспечил принятие лидерами ЕС решения в пользу кредита Украине без использования замороженных российских активов, пишет газета Politico. Как сообщается, Париж незаметно работал над тем, чтобы ЕС мог осуществить «план Б»: кредит Киеву за счет совместного заимствования.

Именно Макрон изменил баланс не в пользу кредита [за счет активов РФ]. Эти пятеро (премьеры Венгрии Бельгии, Чехии, Словакии и Италии Виктор Орбан, Барт де Вевер, Андрей Бабиш, Роберт Фицо и Джорджа Мелони — NEWS.ru) смогли добиться этого только потому, что Франция согласилась на их план, — говорится в публикации.

Ранее Мелони назвали убийцей проекта по изъятию замороженных российских активов. На саммите ЕС к итальянской стороне присоединилась Франция, и оба государства сыграли ключевую роль в обсуждении средств РФ.

До этого сообщалось, что канцлер Германии Фридрих Мерц и председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен потерпели поражение на саммите Евросоюза. Произошло это, когда участники не смогли прийти к согласию в вопросе российских активов.

Украина
Россия
кредиты
Эммануэль Макрон
