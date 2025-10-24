Эта Франция умерла. Рейтинг Макрона рухнул: когда ему объявят импичмент

Президент Франции Эммануэль Макрон выпал из топ-50 самых популярных политиков республики. У него также самый низкий уровень доверия граждан в сравнении со своими предшественниками. Несмотря на это, Макрон не намерен уходить в отставку, не обеспечив стабильность в стране. Какие перспективы у оппозиции на фоне кризиса власти во Франции и можно ли говорить о скором конце Пятой республики, читайте в материале NEWS.ru.

Как французы относятся к Макрону

Рейтинг доверия Макрону опустился до рекордно низкой отметки за все время его нахождения на посту французского президента. В сентябре он составлял 15%, сейчас — 14%. Таким образом, положение главы государства хуже, чем было на пике кризиса «желтых жилетов» в 2018 году. Тогда Макрона поддерживали 20% граждан.

Его новым антидостижением стало непопадание в рейтинг 50 наиболее популярных политиков Франции по версии Paris Match. Причем Макрон оказался первым в истории страны лидером, который не попал в топ-50. Он занял 51-е место, уступив бывшему премьер-министру Франсуа Байру. Примечательно, что предшественники Макрона — Николя Саркози и Франсуа Олланд — никогда не опускались ниже 43-й строчки в течение своих сроков полномочий.

Тем не менее Макрон заявил, что не уйдет в отставку и продолжит выполнять свои обязанности для обеспечения стабильности в стране. Он обвинил оппозицию в политическом кризисе, вызванном вотумом недоверия правительству и проблемами с формированием нового кабинета.

Как Макрона оценивают западные СМИ

На фоне внутриполитических трудностей Макрон превратился из идеолога европейского единства в «зануду, отравляющего общее веселье», заявила газета Politico.

Журналисты опросили около 10 официальных лиц из разных стран ЕС. Многие из них сошлись во мнении, что французский лидер, будучи сосредоточен на собственном политическом наследии, превратился «из двигателя в тормоз прогресса».

Издание напомнило, что Макрон за последнее время отклонил целый ряд важных общеевропейских инициатив. В том числе создание «стены дронов» для защиты восточных рубежей НАТО, упрощение процедуры принятия новых членов и ужесточение экологических стандартов.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

По мнению газеты, нынешняя позиция президента Франции составляет разительный контраст с его прежними амбициозными заявлениями. Еще в 2017 году, в начале первого срока, он активно призывал к достижению Европой стратегической автономии в экономике и безопасности. Хотя тогда эти идеи не нашли широкой поддержки, сегодня они стали популярны среди руководства ЕС, в то время как самого Макрона занимают в основном внутренние дела.

Сможет ли оппозиция отправить Макрона в отставку

Время Макрона и его политики завершилось, считает ведущий сотрудник Центра социальных проблем института Европы РАН Сергей Матвеев. По его словам, во Франции уже развернулась предвыборная кампания — и все гадают, сможет ли глава государства дотянуть до конца своего срока в мае 2027 года.

«Свергнуть Макрона сегодня у нынешней оппозиции не получится, потому что у них не хватает голосов, чтобы запустить процедуру отставки президента. К тому же юридически она очень сложная, и осуществить это крайне проблематично, если вообще возможно, — пояснил аналитик NEWS.ru. — Да, Макрон очень непопулярен. Тем не менее это не заставит его сложить полномочия. У него есть контраргументы, сводящиеся к тому, что президент — это главная фигура французской политической системы. И поэтому если он уйдет в отставку, то вся система будет в полуразрушенном состоянии. Нравится ему это или нет, он должен довести до конца свой президентский мандат и наладить отношения с парламентом для создания более-менее устойчивого правительства».

Что мешает Франции создать Шестую республику

По мнению депутата Госдумы Николая Будуева, Франция сегодня находится на перепутье, а текущий кризис власти в республике является глубоким и системным.

«Его разрешение потребует не просто смены лидера, а, возможно, и фундаментальной реформы политической системы, — отметил парламентарий в беседе с NEWS.ru. — Перспективы оппозиции, в частности Марин Ле Пен, зависят от ее способности к консолидации и предложению убедительной альтернативы. Идея Шестой республики, хоть и представляется сейчас далекой, может стать ответом на назревшие вызовы, но ее воплощение потребует значительных политических и общественных усилий».

Марин Ле Пен Фото: IMAGO/Vincent Isore/Global Look Press

Идею Шестой республики сегодня активно продвигает крайне левая партия Жан-Люка Меланшона, рассказал Матвеев. По его словам, Меланшон — бывший троцкист, ныне ультралевый социалист, возглавляет блок «Новый народный фронт».

«Конкретных предложений по определению сути Шестой республики не существует. Важно подчеркнуть, что большинство депутатов не желают возвращения к парламентской форме правления. Маловероятно, что кто-либо во Франции, кроме ультралевой партии Меланшона, желает перехода к Шестой республике с ее неясными политическими институтами», — пояснил эксперт.

Однако, указал он, очевидно, что реформы необходимы. Текущая ситуация свидетельствует о глубоком кризисе всех политических институтов Франции: парламента, правительства и ослабленного института президентства.

«В таких условиях эффективное управление страной становится невозможным», — подытожил Матвеев.

