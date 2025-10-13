Макрон отреагировал на призывы покинуть пост президента

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не собирается уходить в отставку, передает Reuters. По его словам, он будет продолжать выполнять обязанности президента для поддержания стабильности в государстве.

Никогда не забывайте, что мандат, данный французским народом, заключается в том, чтобы служить, служить и служить, давать ответы на вопросы обычных французов и делать все возможное для независимости Франции. <…> Я буду и впредь обеспечивать стабильность, — прокомментировал Макрон.

Политический кризис во Франции, по его мнению, является результатом действий оппозиции. Он указывает на политические силы, которые инициировали вотум недоверия правительству Франсуа Байру и препятствуют формированию нового кабинета под руководством Себастьяна Лекорню.

Ранее Макрон предупредил Россию о последствиях отказа от переговоров по Украине, выразив надежду на мирное разрешение конфликта через пример соглашения между Израилем и ХАМАС. Он заявил, что Франция «стоит плечом к плечу» с Украиной и активно участвует в коалиции.