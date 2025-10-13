Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
13 октября 2025 в 15:00

Макрон отреагировал на призывы покинуть пост президента

Макрон заявил, что не собирается покидать пост президента Франции

Эммануэль Макрон Эммануэль Макрон Фото: Kristian Tuxen Ladegaard Berg/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не собирается уходить в отставку, передает Reuters. По его словам, он будет продолжать выполнять обязанности президента для поддержания стабильности в государстве.

Никогда не забывайте, что мандат, данный французским народом, заключается в том, чтобы служить, служить и служить, давать ответы на вопросы обычных французов и делать все возможное для независимости Франции. <…> Я буду и впредь обеспечивать стабильность, — прокомментировал Макрон.

Политический кризис во Франции, по его мнению, является результатом действий оппозиции. Он указывает на политические силы, которые инициировали вотум недоверия правительству Франсуа Байру и препятствуют формированию нового кабинета под руководством Себастьяна Лекорню.

Ранее Макрон предупредил Россию о последствиях отказа от переговоров по Украине, выразив надежду на мирное разрешение конфликта через пример соглашения между Израилем и ХАМАС. Он заявил, что Франция «стоит плечом к плечу» с Украиной и активно участвует в коалиции.

Эммануэль Макрон
Франция
президенты
отставки
заявления
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ГК «Основа» открыла первый в Петербурге курорт «Термолэнд»
Кабаны устроили нашествие в Ленобласти
«По пути домой»: появилось первое фото Харкина после двух лет в плену ХАМАС
Прокурор потребовал шесть лет колонии для Арега Щепихина
Мнение риелторов: почему хорошие окна ускоряют продажу квартиры
В Китае назвали три фактора, которые привели Трампа в бешенство
Врач дала советы, как уберечь себя при распылении перцового баллончика
Ушли в секту или замерзли в тайге: новые версии пропажи семьи Усольцевых
В Петербурге мужчина попал под поезд из-за наушников
Стало известно, сколько украинцев хотят ухода Зеленского с поста президента
Стоимость золота на бирже за тройскую унцию обновила исторический рекорд
Стало известно о пропавшем бойце СВО, которого по ошибке признали беглецом
ВС России расширили плацдарм у Боровой
Экс-нардеп раскрыл, почему Запад не хочет завершать конфликт на Украине
Жителей якутского села попросили неделю не выкидывать мусор
Суд огласил приговор закладчику, застрелившему полицейского
Правительство разрешило привлекать резервистов для операций за пределами РФ
Москалькова раскрыла подробности об удерживаемых на Украине россиянах
Президент Федерации тенниса России дал профессиональный совет Андреевой
В московском метро появились кабинки для работы и телефонных разговоров
Дальше
Самое популярное
«Будет мощнее „Орешника“». Что известно о новом оружии России, подробности
Россия

«Будет мощнее „Орешника“». Что известно о новом оружии России, подробности

Пара яблок и горстка муки — готовим хрустящие яблочные подушечки к чаю! Простой и вкусный завтрак
Общество

Пара яблок и горстка муки — готовим хрустящие яблочные подушечки к чаю! Простой и вкусный завтрак

В Польше начали массово штурмовать российскую границу
Регионы

В Польше начали массово штурмовать российскую границу

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.