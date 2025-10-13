Макрон разразился дерзкими угрозами в адрес России

Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 октября 2025 в 10:19

Макрон пригрозил России последствиями при отказе от переговоров по Украине

Эммануэль Макрон Эммануэль Макрон Фото: Aaron Schwartz/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил России последствиями при отказе от переговоров по Украине. В соцсети X он заявил, что надеется на мирное урегулирование, учитывая недавно заключенное соглашение между Израилем и ХАМАС.

Если Россия продолжит настаивать на своей <…> позиции и не вступит в переговорный процесс, ей придется за это расплачиваться, — написал Макрон.

Он также отметил, что Франция «стоит бок о бок» с Украиной больше, чем когда-либо. Макрон подчеркнул, что Париж полностью поддерживает и вовлечен в действия так называемой коалиции желающих.

До этого Макрон заявлял, что 26 государств сообщили о готовности направить свои военные силы на Украину после прекращения там боевых действий. Еще несколько стран продолжают обдумывать свою позицию, указал он. В «коалицию желающих» входят не только европейские страны, но и государства Азии, Тихоокеанского региона и Канада.

Ранее сообщалось, что политический кризис во Франции может ухудшить состояние экономики ЕС и ослабить сообщество в целом. При этом некоторые чиновники отметили, что экономическое положение еврозоны и так вызывает опасения.

