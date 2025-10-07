Стало известно, как политический кризис во Франции может отразиться на ЕС

Стало известно, как политический кризис во Франции может отразиться на ЕС Politico: политический кризис во Франции может ухудшить состояние экономики ЕС

Политический кризис во Франции может ухудшить состояние экономики ЕС и ослабить сообщество в целом, сообщила газета Politico. При этом некоторые чиновники отметили, что экономическое положение еврозоны и так вызывает опасения.

Франция слишком велика, чтобы потерпеть крах, поэтому эта бесконечная нестабильность ставит под угрозу всю еврозону, — говорится в сообщении.

По данным газеты, многие в Брюсселе считают, что влияние президента Франции Эммануэля Макрона в ЕС ослабло. При этом не все еврочиновники поддерживают проведение новых парламентских выборов в республике, так как победа на них оппозиционеров может осложнить утверждение долгосрочного бюджета Евросоюза и поставить под угрозу совместные проекты с Германией и Великобританией, в том числе «коалицию желающих».

Ранее Politico сообщила, что политическая ситуация во Франции значительно осложнилась после неожиданного ухода в отставку премьер-министра Себастьена Лекорню. Назначенный всего месяц назад глава правительства покинул свой пост спустя несколько часов после формирования нового кабинета министров.