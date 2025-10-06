На Западе рассказали о последствиях отставки французского премьера Politico: отставка Лекорню обострила политический кризис во Франции

Политическая ситуация во Франции значительно осложнилась после неожиданного ухода в отставку премьер-министра Себастьена Лекорню, сообщает издание Politico. Назначенный всего месяц назад глава правительства покинул свой пост спустя несколько часов после формирования нового кабинета министров.

Кратковременное пребывание Лекорню на посту премьера стало уже пятой сменой правительства после переизбрания Эммануэля Макрона в 2022 году. Новый кабинет министров состоял преимущественно из политиков предыдущего состава, что вызвало резкую критику со стороны оппозиционных сил и партнеров по парламентской коалиции.

Отставка правительства немедленно отразилась на финансовых рынках, спровоцировав ощутимое падение основных экономических показателей. Французский фондовый индекс снизился на 3% в начале торгов, одновременно наблюдались рост доходности государственных облигаций и ослабление курса европейской валюты по отношению к американскому доллару.

Представители оппозиционных партий расценили произошедшее как свидетельство углубляющегося политического кризиса в стране. Лидер «Национального объединения» Жордан Барделла заявил о высокой вероятности проведения досрочных парламентских выборов в ближайшие недели, подчеркнув готовность его партии к принятию на себя ответственности за управление страной.

Политическая нестабильность во Франции достигла критической отметки, что признают даже союзники президентской партии. Эксперты прогнозируют дальнейшее обострение ситуации, поскольку действующая власть утратила возможность эффективно управлять страной через раздробленный парламент.

Ранее стало известно, что Лекорню подал президенту Эммануэлю Макрону прошение об отставке. Французский лидер принял заявление. Таким образом, Лекорню стал главой правительства с самым коротким сроком полномочий в истории Франции.