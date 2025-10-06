Европейский премьер объявил об уходе в отставку, не отработав и месяца

Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню подал президенту Эммануэлю Макрону прошение об отставке, сообщает газета Le Figaro. Французский лидер принял заявление. Таким образом Лекорню стал главой правительства с самым коротким сроком полномочий в истории Франции.

Себастьян Лекорню, посетивший сегодня утром Елисейский дворец, подал Макрону заявление об отставке. Оно было принято. Объявив об отставке спустя 27 дней после назначения, глава правительства стал премьер-министром с самым коротким сроком полномочий в истории, — говорится в материале.

Макрон выдвинул Лекорню на должность премьер-министра республики, после того как в отставку ушел кабинет Франсуа Байру. Журналисты напомнили, что политик с 2022 года занимал пост министра обороны. С момента переизбрания Макрона на второй срок в 2022 году это уже пятый политик во главе французского правительства.

Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что Лекорню вряд ли разрешит политический кризис во Франции. По его словам, в трудном положении находится именно власть президента Макрона.