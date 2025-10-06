Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
06 октября 2025 в 11:07

Европейский премьер объявил об уходе в отставку, не отработав и месяца

Премьер Франции Лекорню подал Макрону прошение об отставке

Себастьян Лекорню Себастьян Лекорню Фото: IMAGO/Vincent Isore/Global Look Press

Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню подал президенту Эммануэлю Макрону прошение об отставке, сообщает газета Le Figaro. Французский лидер принял заявление. Таким образом Лекорню стал главой правительства с самым коротким сроком полномочий в истории Франции.

Себастьян Лекорню, посетивший сегодня утром Елисейский дворец, подал Макрону заявление об отставке. Оно было принято. Объявив об отставке спустя 27 дней после назначения, глава правительства стал премьер-министром с самым коротким сроком полномочий в истории, — говорится в материале.

Макрон выдвинул Лекорню на должность премьер-министра республики, после того как в отставку ушел кабинет Франсуа Байру. Журналисты напомнили, что политик с 2022 года занимал пост министра обороны. С момента переизбрания Макрона на второй срок в 2022 году это уже пятый политик во главе французского правительства.

Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что Лекорню вряд ли разрешит политический кризис во Франции. По его словам, в трудном положении находится именно власть президента Макрона.

Европа
Франция
отставки
Себастьян Лекорню
премьеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России дали оценку учениям НАТО у границ страны
Ушел из жизни 22-летний футболист «Хэштег Юнайтед»
Хозяйка рассказала о мужчине, избившем ее собаку-инвалида в Подмосковье
В МИД раскрыли, на что идет ЕС ради повышения градуса военного психоза
Доллар подскочит до 100 рублей? Курсы валют 6 октября, что с евро и юанем
Многодетный россиянин умер после череды отказов «скорой» и больниц
В МИД России обвинили Европу в эскалации конфликта на Украине
Специалисты Музея транспорта Москвы восстановили грузовой трамвай-раритет
В России начали применять модернизированные «Кинжалы»
В горах нашли пропавшую женщину в одном нижнем белье
Российские военные освободили населенный пункт в Харьковской области
Школьнику выстрелили в лицо из сигнального устройства на фудкорте ТЦ
Стало известно, есть ли россияне среди пострадавших от тайфуна в Китае
В стране ЕС проходят масштабные учения НАТО с 3 тыс. военных
В Германии заявили об угрозе деиндустриализации из-за цен на газ
В ФАС раскрыли, где больше всего подорожает электричество
Сирены тревоги напугали жителей крупного немецкого города
Россиянам рассказали, какие нарушения в многоквартирном доме грозят штрафом
В посольстве РФ рассказали о помощи застрявшим на Мадагаскаре россиянам
В России раскрыли «гиен» Европы
Дальше
Самое популярное
Турецкий суп «Мерджимек». Проще не бывает! Никаких кулинарных премудростей и часов стояния у плиты. Все довольно просто
Общество

Турецкий суп «Мерджимек». Проще не бывает! Никаких кулинарных премудростей и часов стояния у плиты. Все довольно просто

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще
Общество

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще

Рой дронов, исчезнувшие в тайге, элита ВСУ в панике: что дальше
Россия

Рой дронов, исчезнувшие в тайге, элита ВСУ в панике: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.