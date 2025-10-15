Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
15 октября 2025 в 19:38

Топорнин: Макрону пришлось пойти левым на уступки

Эммануэль Макрон Эммануэль Макрон Фото: Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон и его правительство сделали уступку силам оппозиции, когда пошли на заморозку пенсионной реформы, заявил РИА Новости доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин. Отмечается, что мер добивались левые силы страны.

Заморозка пенсионной реформы — серьезная уступка оппозиции. Второй момент — сокращение бюджетного дефицита. [премьер-министр Франции Себастьян] Лекорню намерен снижать расходы не так быстро, как его предшественник [Франсуа] Байру. При этом заканчивается период внесения на голосование проекта бюджета на следующий год, — подчеркнул Топорнин.

По словам эксперта, если правительство Франции не успеет принять бюджет на следующий год, то страна будет жить по предыдущему, но урезанному варианту. Однако если оппозиция усилит давление на Макрона, страну может ждать левый поворот, добавил доцент.

Ранее Макрон заявил, что не уйдет в отставку и продолжит выполнять свои обязанности для обеспечения стабильности в стране. Он обвинил оппозицию в политическом кризисе, вызванном вотумом недоверия правительству и препятствованием формированию нового кабинета.

Эммануэль Макрон
Франция
левые
Себастьян Лекорню
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Папины дочки», отказ уезжать из РФ, машина на СВО: как живет Андрей Леонов
Путин ратифицировал соглашение о военном сотрудничестве России с Кубой
Петербуржскую уличную певицу задержали за исполнение треков иноагентов
Пентагон пригрозил России новыми мерами из-за Украины
С РФ хотят взыскать €253 млн, дикие версии гибели Усольцевых: что дальше
Эксперт объяснил, как ВСУ помогают громить себя же в Запорожье
Российский сенатор назвала главный залог счастливой семьи
Италия передумала выдавать ФРГ обвиняемого в подрыве «Северных потоков»
«Я скелет»: Погребняк показала страшные последствия врачебной ошибки
Новак объявил об обнулении пошлины на импорт бензина и дизеля
Военэксперт назвал возможные цели для ВС России после взятия Купянска
Военэкперт назвал сложности при взятии Славянско-Краматорской агломерации
В РФ не стали принимать закон об общении родителей и детей после развода
Топорнин: Макрону пришлось пойти левым на уступки
Финансист рассказал, стоит ли вкладывать деньги в золото
В возрасте 80 лет умер создатель культовых тем сериалов
«А может, вы любовники»: отчим пять лет насиловал дочь известной актрисы
Против украинских дронов придумали эффективный и недорогой способ борьбы
«Огневая мощь»: в Пентагоне заявили об усилении военного потенциала Украины
В России подскочили цены на китайские машины
Дальше
Самое популярное
Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру
Общество

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру

Уничтожение комплекса APKWS и прорыв в ДНР: успехи ВС РФ к утру 14 октября
Россия

Уничтожение комплекса APKWS и прорыв в ДНР: успехи ВС РФ к утру 14 октября

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября
Регионы

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.