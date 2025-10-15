Топорнин: Макрону пришлось пойти левым на уступки

Президент Франции Эммануэль Макрон и его правительство сделали уступку силам оппозиции, когда пошли на заморозку пенсионной реформы, заявил РИА Новости доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин. Отмечается, что мер добивались левые силы страны.

Заморозка пенсионной реформы — серьезная уступка оппозиции. Второй момент — сокращение бюджетного дефицита. [премьер-министр Франции Себастьян] Лекорню намерен снижать расходы не так быстро, как его предшественник [Франсуа] Байру. При этом заканчивается период внесения на голосование проекта бюджета на следующий год, — подчеркнул Топорнин.

По словам эксперта, если правительство Франции не успеет принять бюджет на следующий год, то страна будет жить по предыдущему, но урезанному варианту. Однако если оппозиция усилит давление на Макрона, страну может ждать левый поворот, добавил доцент.

Ранее Макрон заявил, что не уйдет в отставку и продолжит выполнять свои обязанности для обеспечения стабильности в стране. Он обвинил оппозицию в политическом кризисе, вызванном вотумом недоверия правительству и препятствованием формированию нового кабинета.