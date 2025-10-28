Секрет успеха президента Венесуэлы Николаса Мадуро кроется в проведении политики в интересах народа, заявил NEWS.ru первый заместитель главы комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. По его словам, люди в стране это понимают и чувствуют.

Секрет успеха Мадуро кроется в проведении политики в интересах народа. Люди это понимают и чувствуют. Венесуэльское правительство, несмотря на ограниченные в настоящее время ресурсы (связанные в том числе с нефтяной конъюнктурой), продолжает традицию социальных программ и строительства жилья для бедных. Левые правительства сильны тем, что отражают интересы большинства, — сказал Новиков.

Ранее президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о ратификации договора о стратегическом партнерстве с Венесуэлой. Документ создает основу для углубления сотрудничества между двумя странами в различных сферах.

Кроме того, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил, что договор между Москвой и Каракасом имеет экономическую направленность и не предусматривает предоставление военной поддержки в случае конфликта Венесуэлы с Соединенными Штатами. По словам военного аналитика, фундамент двусторонних отношений с этой латиноамериканской страной отличается от основы сотрудничества с КНДР.