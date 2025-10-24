Стало известно, окажет ли Россия помощь Венесуэле в случае войны с США

Стало известно, окажет ли Россия помощь Венесуэле в случае войны с США Аналитик Коротченко: договор Москвы и Каракаса не относится к военной помощи

Договор между Москвой и Каракасом носит экономический характер и не подразумевает оказание военной помощи в случае военного конфликта Венесуэлы с США, заявил NEWS.ru главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. По словам военного аналитика, характер двусторонних отношений с этой страной имеет иную основу, нежели с Северной Кореей.

Договор России с Венесуэлой не равен договору с КНДР, где четко прописаны взаимные обязательства сторон в военной сфере. Мы оказываем Венесуэле экономическое содействие. В предшествующий период Каракас активно закупал российское вооружение, это было еще при Уго Чавесе (экс-президент Венесуэлы. — NEWS.ru), — пояснил Коротченко.

Ранее венесуэльский глава Николас Мадуро заявил, что армия страны располагает пятью тысячами ракетных комплексов «Игла-С» на ключевых позициях ПВО. По его словам, вооруженные силы готовы распределить операторов ПЗРК по всей территории государства, чтобы гарантировать «мир, стабильность и спокойствие народа».