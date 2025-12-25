США расширят операции против наркокартелей в Латинской Америке

США будут проводить наземные операции против наркокартелей в Латинской Америке, заявил во время поздравления американских военных с католическим Рождеством президент Дональд Трамп. По его словам, США сократили морской наркотрафик из региона на 96%, сообщает Fox 9.

Сейчас мы пытаемся понять, кто составляет оставшиеся 4%, потому что в остальном мы практически полностью перекрыли поток, — сказал Трамп.

Ранее военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что США могут начать боевые действия против Мексики из-за проблем, связанных с наркотрафиком и нелегальной миграцией. Однако, по его словам, глава Белого дома Дональд Трамп на данный момент опасается последствий вооруженного вмешательства.

До этого правительство Венесуэлы приняло решение о проведении масштабной мобилизации в вооруженные силы страны. Этот шаг стал реакцией на переброску американских войск в Карибский регион. Одновременно было объявлено о начале военных учений, в которых будет задействована Боливарианская милиция — резервные силы, сформированные из гражданских.