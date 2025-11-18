Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 ноября 2025 в 11:57

«Руки загребущие»: раскрыты истинные мотивы возможной войны США и Мексики

Военэксперт Дандыкин: США могут атаковать Мексику из-за наркотрафика и мигрантов

Мигранты, направляющиеся к границе Мексики и США Мигранты, направляющиеся к границе Мексики и США Фото: Damian Sanchez/XinHua/Global Look Press
США могут начать боевые действия против Мексики из-за проблем с наркотрафиком и нелегальной миграцией, заявил NEWS.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Однако, по его словам, глава Белого дома Дональд Трамп на данный момент опасается последствий вооруженного вмешательства.

Допускаю, что военный конфликт между США и Мексикой действительно возможен. Но не думаю, что он начнется в ближайшее время. Все-таки у Штатов руки загребущие, но уже слабые. Силы не те, что раньше. Трамп понимает, что конфликт начать можно, но выходить из него будет сложно, так же как и с Венесуэлой. Для США такие операции не пройдут бесследно. На мой взгляд, причина тут не только в борьбе с преступностью и наркотрафиком. Есть еще и миграционный вопрос, — высказался Дандыкин.

Он предположил, что Трамп может использовать проблему наркотиков как предлог для решения вопроса с мигрантами. По мнению эксперта, президент США считает, что нелегалы из Мексики увеличивают налоговую нагрузку на граждан, ухудшают безопасность и снижают уровень зарплат.

Ранее Трамп объявил о возможности проведения переговоров между Вашингтоном и Каракасом. Он особо отметил, что инициатива диалога была предложена венесуэльской стороной.

США
Мексика
конфликты
Дональд Трамп
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Яна Стойкова
Я. Стойкова
