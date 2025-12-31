Новый год — 2026
Отпустим заезженный оливье и приготовим салат «Тако фиеста» — мексиканский хит на Новый год

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Хочется чего-то новенького? Салат «Тако фиеста» — мексиканский хит на Новый год. Это яркая и сытная закуска, которая точно станет звездой новогоднего стола. Сочетание хрустящей тортильи, нежной говядины, кремового авокадо и тертого сыра чеддер дарит насыщенный вкус и праздничную подачу.

Ингредиенты: говядина обжаренная — 250 г, хрустящие тортильи — 4 шт., авокадо — 1 шт., помидоры — 2 шт., листья салата — 100 г, сыр чеддер — 80 г, красная фасоль консервированная — 100 г, кукуруза — 100 г, кинза — 10 г, сок лайма — 1 ст. л., оливковое масло — 1 ст. л., соль, перец — по вкусу.

Приготовление: говядину обжарьте с солью и перцем. Тортильи порежьте треугольниками и слегка поджарьте до хруста. Листья салата порвите, помидоры и авокадо нарежьте кубиками. В салатник выложите салатные листья, говядину, фасоль, кукурузу, помидоры и авокадо. Посыпьте тертым чеддером, добавьте кинзу, сбрызните соком лайма и оливковым маслом. Сверху украсьте поджаренными кусочками тортильи и подавайте сразу.

Ранее мы готовили салат, который перемешивается прямо за столом. Готовим «Эдельвейс» — праздничная закуска с пикантным характером.

