21 января 2026 в 06:35

Готовлю салат с тунцом на все случаи жизни — белковый, легкий и идеальный для обеда, ужина или перекуса

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Ищете сытный, но не тяжелый вариант? Этот салат — идеальный баланс: тунец и яйца дают белок, огурцы и кукуруза — свежесть и сладость, а йогуртовая заправка с каперсами добавляет пикантности без лишних калорий.

2 отварных яйца нарезаю кубиками. 250 г свежих огурцов и 80 г корнишонов нарезаю тонкими ломтиками. 1/2 красной луковицы шинкую тонкими полукольцами. Банку тунца в собственном соку разминаю вилкой.

В салатнике смешиваю тунец, яйца, огурцы, корнишоны, лук и 1/2 банки кукурузы. Добавляю 30 г каперсов. Для заправки смешиваю 2 ст. л. греческого йогурта, 1 ст. л. творожного сыра, 1 ч. л. горчицы и 1 ст. л. лимонного сока. Заправляю салат, аккуратно перемешиваю. Перед подачей посыпаю кунжутом и красным перцем по вкусу.

Ранее также сообщалось о рецепте сыра для роллов. Эта «Филадельфия» готовится легко, быстро, а результат порадует вкусом.

Проверено редакцией
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
