04 марта 2026 в 05:20

Забудьте про дорогую рыбу! Эти фрикадельки в сливочном соусе с сыром спасут любой ужин. Гости и не догадаются, сколько вы потратили

Фото: D-NEWS.ru
Пять минут при 200 градусах — это не просто так. За это время фрикадельки покрываются легкой корочкой и перестают быть липкими. Потом, когда заливаешь их соусом, они не разваливаются, а остаются аккуратными шариками. И весь сок остается внутри, смешиваясь со сливками и сыром. Маленькая хитрость, которая меняет все.

Что понадобится для фрикаделек

Беру 250 г любого рыбного фарша (минтай, треска, судак — что есть), одну небольшую луковицу, 3–4 столовые ложки панировочных сухарей, 300 мл сливок, граммов 50–100 твердого сыра, соль и белый перец по вкусу.

Как готовить

Лук очень мелко рублю или прокручиваю через мясорубку, смешиваю с рыбным фаршем, добавляю сухари, соль и перец. Тщательно вымешиваю и леплю небольшие фрикадельки. Выкладываю их в форму для запекания и отправляю в разогретую до 200 °C духовку ровно на 5 минут — чтобы они только схватились. Тем временем готовлю соус: в миске смешиваю сливки, тертый сыр, соль и перец. Достаю форму, заливаю фрикадельки соусом и возвращаю в духовку, убавив температуру до 180–190 °C, еще на 20 минут. Подаю горячими, щедро полив образовавшимся сливочным соусом, с картофельным пюре, рисом или просто с хлебом.

Ранее также сообщалось об очень простом рецепте завтрака. Эти рулеты вы можете приготовить за считаные минуты, поразив семью вкуснейшим блюдом.

Проверено редакцией
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
