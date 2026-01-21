Глава сети фитнес-клубов дала советы, как не травмироваться в зале

Чтобы избежать травм, новички могут обратиться к дежурному тренеру и бесплатно попросить его показать правильную технику выполнения того или иного упражнения, сказала NEWS.ru президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии, руководитель международной̆ сети фитнес-клубов Ольга Киселева. Также, по ее словам, можно купить несколько вводных занятий, чтобы освоить базовые принципы.

Люди порой травмируются. Чтобы этого избежать, можно подойти к дежурному тренеру и совершенно бесплатно спросить, правильно ли вы выполняете упражнение. Не стесняйтесь задавать вопросы персоналу. Или можно, например, купить несколько вводных тренировок с персональным тренером, чтобы вам поставили технику, — посоветовала Киселева.

Тем, кто хочет посещать групповые тренировки, она порекомендовала для начала записаться на занятия для новичков, чтобы адаптироваться. По ее мнению, не стоит сразу идти на продвинутый уровень. Кроме того, Киселева напомнила, что перед началом тренировок надо проконсультироваться с врачом.

Ранее тренер Милена Гатаулина назвала лучшие упражнения для расслабления спины после работы. По ее словам, это круговые движения тазом и плечами в разные стороны, наклоны головы, а также повороты корпуса. Это поможет снять напряжение в спине, заявила она. Кроме того, тренер порекомендовала после сидячей работы делать упражнение «замок» за спиной.