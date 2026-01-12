Легендарный советский салат на ваш стол: делаем оливье по ГОСТу

Классический оливье по ГОСТу — салат, который готовили на всех советских праздниках. Он прост в приготовлении, но получается сытным и вкусным.

Для салата понадобится 3-4 средние картофелины, 3 моркови, 4 яйца, 200 г вареной колбасы, 150 г соленых огурцов и 150 г консервированного зеленого горошка. Картофель, морковь и яйца отвариваем, остужаем и нарезаем небольшими кубиками. Колбасу и огурцы также нарезаем кубиками. В большой миске аккуратно смешиваем картофель, морковь, яйца, колбасу, огурцы и горошек. Заправляем 4-5 ст. л. майонеза, немного соли и свежемолотого черного перца по вкусу. Можно добавить мелко нарезанный зеленый лук.

Советский классический оливье по ГОСТу получается сочным, нежным и насыщенным — идеальный салат на праздничный стол или для будничного обеда.

