27 сентября 2025 в 12:29

Итальянская паста карбонара – блюдо, которое влюбляет с первой вилки

Шедевр итальянской кухни, паста карбонара, покоряет своим вкусом благодаря виртуозному сочетанию простейших ингредиентов. Ее главный секрет, который часто нарушают за пределами Италии, заключается в полном отсутствии сливок. Нежность знаменитому соусу придают именно яичные желтки, которые, соединяясь с горячей пастой и сыром, создают удивительно кремовую текстуру.

Для приготовления этого блюда начните с того, что около 200 граммов спагетти отправьте вариться в подсоленной воде до состояния «аль денте». Пока паста готовится, нарежьте 100 граммов бекона и обжарьте его на сковороде с парой столовых ложек оливкового масла до золотистого цвета и легкой хрусткости. В это время в отдельной миске приготовьте основу для соуса: тщательно взбейте два яичных желтка с 50 граммами тертого пармезана, щедро приправив свежемолотым черным перцем.

Как только спагетти будут готовы, их необходимо быстро переложить шумовкой прямо в сковороду к бекону, не забыв влить немного воды. Важно снять сковороду с огня и дать ей слегка остыть в течение минуты, чтобы яйца не превратились в яичницу-болтунью. После этого вливайте яично-сырную смесь, активно помешивая пасту. От остаточного тепла масса мгновенно преобразится в бархатистый соус, густо покрывающий каждую макаронину.

Готовую карбонару немедленно подавайте к столу, украсив последней щепоткой выдержанного сыра и измельченным свежим перцем. Этот рецепт — идеальный выбор для тех, кто ценит аутентичность и хочет создать за считанные минуты впечатляющий и гармоничный по вкусу ужин.

Ранее мы поделились рецептом хреновины «Огонек».

