Макароны по-флотски больше не делаю! Запекаю пасту с фаршем, томатами и сыром по-итальянски — вкусно и просто

Пора объявить мораторий на привычные макароны по-флотски и открыть для себя итальянский вариант этой сытной классики, который в разы ароматнее, вкуснее и эффектнее. Запечённая паста — это не просто макароны с фаршем, а целое кулинарное путешествие: паста аль денте, сочный мясной соус болоньезе с нотками орегано и базилика, и, конечно же, шапка из расплавленного сыра, которая тянется и покрывает собой всё блюдо. Такая запеканка позволяет собрать все любимые вкусы в удобном формате, который идеально подходит как для семейного ужина в будний день, так и для приёма гостей. Это блюдо, которое одним своим видом и запахом обещает настоящий праздник.

Вам понадобится: 300 г пасты (пенне, фузилли), 400 г мясного фарша, 1 луковица, 2 зубчика чеснока, 500 г томатов в собственном соку или томатного соуса, 150 г твёрдого сыра (моцарелла или пармезан), 2 ст. ложки оливкового масла, соль, перец, 1 ч. ложка сушёного орегано, свежий базилик. Духовку разогрейте до 200°C. Пасту отварите в подсоленной воде до состояния аль денте, откиньте на дуршлаг. На сковороде разогрейте масло, обжарьте мелко нарезанный лук и чеснок до мягкости. Добавьте фарш и жарьте до готовности, разбивая комки. Влейте томаты, добавьте специи и тушите 10-15 минут до загустения соуса. В глубокой огнеупорной форме смешайте пасту и мясной соус. Сверху равномерно посыпьте натёртым сыром. Запекайте в духовке 15-20 минут, пока сыр не расплавится и не покроется румяной корочкой. Перед подачей дайте запеканке немного остыть и украсьте листьями свежего базилика.

