Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
12 декабря 2025 в 17:30

Макароны по-флотски больше не делаю! Запекаю пасту с фаршем, томатами и сыром по-итальянски — вкусно и просто

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Пора объявить мораторий на привычные макароны по-флотски и открыть для себя итальянский вариант этой сытной классики, который в разы ароматнее, вкуснее и эффектнее. Запечённая паста — это не просто макароны с фаршем, а целое кулинарное путешествие: паста аль денте, сочный мясной соус болоньезе с нотками орегано и базилика, и, конечно же, шапка из расплавленного сыра, которая тянется и покрывает собой всё блюдо. Такая запеканка позволяет собрать все любимые вкусы в удобном формате, который идеально подходит как для семейного ужина в будний день, так и для приёма гостей. Это блюдо, которое одним своим видом и запахом обещает настоящий праздник.

Вам понадобится: 300 г пасты (пенне, фузилли), 400 г мясного фарша, 1 луковица, 2 зубчика чеснока, 500 г томатов в собственном соку или томатного соуса, 150 г твёрдого сыра (моцарелла или пармезан), 2 ст. ложки оливкового масла, соль, перец, 1 ч. ложка сушёного орегано, свежий базилик. Духовку разогрейте до 200°C. Пасту отварите в подсоленной воде до состояния аль денте, откиньте на дуршлаг. На сковороде разогрейте масло, обжарьте мелко нарезанный лук и чеснок до мягкости. Добавьте фарш и жарьте до готовности, разбивая комки. Влейте томаты, добавьте специи и тушите 10-15 минут до загустения соуса. В глубокой огнеупорной форме смешайте пасту и мясной соус. Сверху равномерно посыпьте натёртым сыром. Запекайте в духовке 15-20 минут, пока сыр не расплавится и не покроется румяной корочкой. Перед подачей дайте запеканке немного остыть и украсьте листьями свежего базилика.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

Проверено редакцией
Читайте также
Помимо оливье и шубы готовлю на Новый год это чудо с фруктами и курицей: салат «Тропический»
Общество
Помимо оливье и шубы готовлю на Новый год это чудо с фруктами и курицей: салат «Тропический»
Канапе на шпажках — долго собирать! Сворачиваю рулет из лаваша с курицей, ананасом и чесноком. Вся закуска в одном нарезном рулете
Общество
Канапе на шпажках — долго собирать! Сворачиваю рулет из лаваша с курицей, ананасом и чесноком. Вся закуска в одном нарезном рулете
Надоели фаршированные яйца? Заворачиваю яичный салат в ломтики ветчины. Пикантные рулетики на один укус
Общество
Надоели фаршированные яйца? Заворачиваю яичный салат в ломтики ветчины. Пикантные рулетики на один укус
Праздничный фуршет без хлопот: 2 рулета из лаваша на Новый год за 15 минут — сытно, красиво и съедается моментально
Общество
Праздничный фуршет без хлопот: 2 рулета из лаваша на Новый год за 15 минут — сытно, красиво и съедается моментально
Томатная паста, сливки и сыр — всего 3 ингредиента, и ваши макароны как в ресторане. Простой рецепт, главное — знать эту технологию
Общество
Томатная паста, сливки и сыр — всего 3 ингредиента, и ваши макароны как в ресторане. Простой рецепт, главное — знать эту технологию
рецепты
ужины
кулинария
макароны
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Карл III решил рассказать подданным о своей борьбе с раком
Готовлю оливье как в ресторане: мини-версия в стопках
Эксперт рассказал, кому стоит держать накопления в долларах и евро
В Совфеде разоблачили план Зеленского по прекращению огня на время выборов
Началась встреча Путина с президентом Ирака
Стоимость полисов ОСАГО рекордно выросла в ряде регионов России
В Британии заявили о «катастрофическом сигнале» для Украины на саммите ЕС
ЕР призвала россиян подключиться к формированию народной программы
В Дагестане двое человек погибли из-за опасного вируса
Европейцев предупредили о «золотых» энергоносителях
Слухи о болезни, «Аншлаг», маленькая пенсия: как живет Регина Дубовицкая
Назван возможный преемник главы МИД Украины
Меркель отказалась от фирменного жеста руками
14-летняя дочь Самойловой и Джигана показала своего молодого человека
Медведев рассказал, как «Единая Россия» защитила права ветеранов СВО
Модель Артамонова снова решила поворошить белье Глушенкова
В ЕС признали обеспокоенность Бельгии по российским активам
На Украине обвинили Ермака в краже $50 млн у ООН
Лукашенко оценил последние действия Трампа
В Госдуме предложили запретить рекламные и коллекторские звонки в праздники
Дальше
Самое популярное
Рыбная запеканка по-царски: обалденный минтай в сырно-сметанной заливке
Общество

Рыбная запеканка по-царски: обалденный минтай в сырно-сметанной заливке

Куриные ножки в слоеном тесте: можно порционно подать на Новый год или просто вкусно поужинать
Общество

Куриные ножки в слоеном тесте: можно порционно подать на Новый год или просто вкусно поужинать

С этим салатом вся семья полюбила морскую капусту: «Мореход» с крабовыми палочками — он универсальный, хоть на ужин, хоть на Новый год
Общество

С этим салатом вся семья полюбила морскую капусту: «Мореход» с крабовыми палочками — он универсальный, хоть на ужин, хоть на Новый год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.