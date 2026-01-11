Атака США на Венесуэлу
Одна эта фишка перевернула мое отношение к курятине — готовлю сочное мясо для идеального ужина

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Когда нужно приготовить что-то вкусное, сытное и не требующее гарнира за 20 минут, этот рецепт — спасение. Все, что требуется, — нарезать курицу, обвалять в панировке и обжарить. Процесс прост, результат впечатляет, а наедается им вся семья моментально. Это классика домашней кухни в ее лучшем проявлении.

Куриное филе (1 большое или 2 маленьких) промываю, обсушиваю. Удаляю пленки и жир. Маленький тонкий кусочек («стрелку») отрезаю — его можно пожарить отдельно. Основную часть филе разрезаю вдоль волокон на 2 более тонкие пласта. При желании их можно слегка отбить через пищевую пленку.

В одну неглубокую тарелку разбиваю яйцо, добавляю щепотку соли и перца, взбиваю вилкой до однородности. В другую тарелку высыпаю панировочные сухари (150 г) и тертый пармезан (200 г). Тщательно перемешиваю.

Каждый кусочек курицы сначала обваливаю в яйце со всех сторон, давая стечь излишкам. Затем перекладываю в тарелку с сырно-сухарной смесью и хорошенько прижимаю, чтобы панировка плотно и равномерно прилипла со всех сторон.

В сковороде разогреваю растительное масло на среднем огне. Выкладываю панированные котлеты и обжариваю по 4–5 минут с каждой стороны до образования красивой, золотисто-коричневой, хрустящей корочки.

Выкладываю готовые котлеты на бумажное полотенце, чтобы убрать излишки масла. Подаю горячими с ломтиком лимона, легким овощным салатом или картофельным пюре.

Ранее также сообщалось о рецепте шашлыка «под шубой». Этот простой трюк делает мясо намного сочнее и невероятно ароматным.

Проверено редакцией
