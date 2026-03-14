Плов, который покорит всех: булгур с курицей, нутом и сладким перцем. Пара хитростей для нереального результата

Булгур — не просто альтернатива рису, а главный герой восточной кухни с характером. В этом рецепте он встречается с сочными кусочками куриного бедра, сладким перцем и нутом в компании зиры, кориандра и щепотки чили. Топленое масло и маленькая хитрость с обжаркой крупы до заливки бульоном — вот ключи к идеально рассыпчатой текстуре и глубокому, согревающему вкусу.

Что понадобится

Куриное филе бедра (500 г), булгур (300 г), репчатый лук (1 крупная головка), сладкий перец (200 г очищенного), чеснок (3–4 зубчика), нут вареный или консервированный (150 г), томатная паста (2 ст. л.), топленое масло (3 ст. л.), зира (1 ч. л.), кориандр молотый (1 ч. л.), хлопья чили (по вкусу), черный перец свежемолотый, соль, кипяток (750 мл).

Как я его готовлю

Куриное филе нарезаю небольшими кубиками. Лук очищаю и режу крупно: луковицу пополам, каждую половинку — на 3–4 дольки вдоль и один раз поперек. Сладкий перец очищаю от семян и нарезаю квадратиками, примерно как лук. Чеснок очищаю и слегка раздавливаю плоской стороной ножа. В большом казане или толстостенной сковороде растапливаю топленое масло на среднесильном огне. Обжариваю курицу до румяной корочки со всех сторон. Добавляю лук и жарю, помешивая, 4–5 минут, пока он не станет мягким и золотистым. Следом отправляю чеснок и хлопья чили, через 30 секунд всыпаю зиру, кориандр и черный перец, хорошо перемешиваю. Кладу томатную пасту и обжариваю ее с основой еще минуту, чтобы ушел сырой вкус.

Добавляю нарезанный перец и нут, заливаю все кипятком, солю по вкусу и даю покипеть под крышкой на медленном огне 7–10 минут. Теперь ключевой момент: всыпаю сухой булгур, аккуратно распределяю его по поверхности, не перемешиваю, накрываю крышкой и томлю на самом маленьком огне ровно 15 минут, пока жидкость не впитается. Снимаю с огня, убираю крышку, накрываю казан чистым бумажным полотенцем, чтобы оно впитало конденсат, и снова закрываю крышкой. Даю плову настояться и пропариться 15–20 минут. Только после этого аккуратно, снизу вверх, перемешиваю блюдо и подаю.

