На этот плов с рыбой все смотрели косо — через пять минут гости дрались за добавку

Копченая рыба в этом плове — главный персонаж, и вы можете выбрать ее на свой вкус. Традиционно используют сазана, сига или кутум, но подойдет любой жирный сорт с дымной нотой.

Что понадобится

Фасоль белая — 200 г, рис длиннозерный (например, басмати) — 400 г, 2 крупные луковицы, рыба копченая (сазан, сиг, осетр) — 300 г, масло топленое (или сливочное) — 100 г, соль — по вкусу, перец белый молотый — 1 ч. л., чабер сушеный — 1 ч. л., вода — для варки.

Как готовлю

Фасоль заранее замачиваю в холодной воде на 8–10 часов, затем отвариваю в свежей воде до полной мягкости, около 40–60 минут, и откидываю на дуршлаг.

Рис тщательно промываю в нескольких водах до прозрачности стекающей жидкости. В большом количестве хорошо подсоленной кипящей воды отвариваю рис до полуготовности (8–10 минут).

Откидываю рис на сито, промываю горячей водой и возвращаю в сотейник. Добавляю 3 ст. л. горячей воды, накрываю сначала кухонным полотенцем, затем крышкой и томлю на самом медленном огне 15 минут.

Нарезаю лук и обжариваю его в топленом масле на среднем огне до золотистого хруста. Копченую рыбу разделываю на крупные кусочки, удаляя кожу и кости.

В глубокой посуде соединяю готовый рассыпчатый рис, отваренную фасоль, лук вместе с маслом со сковороды. Аккуратно перемешиваю, приправляю солью, белым перцем и чабером. Подаю, выложив сверху кусочки ароматной копченой рыбы.

Дмитрий Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Беззубая» тактика ВСУ, гибель мобилизованных: новости СВО к утру 11 апреля
Киркоров, Калашникова, Керимова: как празднует Пасху пафосная Рублевка
Российские ученые оказались на пороге открытия в лечении болезни Паркинсона
Эксперт раскрыл, в каком случае Израиль может нанести ядерный удар по Ирану
Стало известно, как РКС проверит книги по закону о наркотиках
Премьера Британии осудили за «легкомысленный» отпуск в Испании
В России возобновили охоту на экс-главу СНБО Украины
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 11 апреля: инфографика
Поразили более 350 бойцов и станции Starlink: успехи ВС РФ к утру 11 апреля
Почти 100 «птичек» ВСУ уничтожили над Россией за ночь
Стало известно об исчезновении одного из самых дорогих дронов США
В США задались вопросом о роли Рубио в переговорах с другими странами
Трамп обратился к Нетаньяху с важной и неожиданной просьбой
В Роскачестве назвали два шага для пересчета платы за ЖКХ
Кому лето и +24, а кому зима с -26: погода в РФ на неделе с 13 по 19 апреля
Стало известно, как мошенники обманывают россиян с помощью платежей за ЖКУ
Названа дата выпускных балов в российских школах
Первая за полвека миссия к Луне завершилась: как «Орион» вернулся на Землю
Минобороны РФ раскрыло, какой тактики придерживаются ВСУ
SHOT: серия мощных взрывов снова раздалась в российском регионе
Дальше
Самое популярное
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Семья и жизнь

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Убил учительницу и живет радостно: что грозит пермскому подростку и его родителям
Общество

Убил учительницу и живет радостно: что грозит пермскому подростку и его родителям

Натираю на терке — и в лаваш. Весенние рулетики с яйцом и сыром —  лучше любой выпечки
Общество

Натираю на терке — и в лаваш. Весенние рулетики с яйцом и сыром —  лучше любой выпечки

