На этот плов с рыбой все смотрели косо — через пять минут гости дрались за добавку

Копченая рыба в этом плове — главный персонаж, и вы можете выбрать ее на свой вкус. Традиционно используют сазана, сига или кутум, но подойдет любой жирный сорт с дымной нотой.

Что понадобится

Фасоль белая — 200 г, рис длиннозерный (например, басмати) — 400 г, 2 крупные луковицы, рыба копченая (сазан, сиг, осетр) — 300 г, масло топленое (или сливочное) — 100 г, соль — по вкусу, перец белый молотый — 1 ч. л., чабер сушеный — 1 ч. л., вода — для варки.

Как готовлю

Фасоль заранее замачиваю в холодной воде на 8–10 часов, затем отвариваю в свежей воде до полной мягкости, около 40–60 минут, и откидываю на дуршлаг.

Рис тщательно промываю в нескольких водах до прозрачности стекающей жидкости. В большом количестве хорошо подсоленной кипящей воды отвариваю рис до полуготовности (8–10 минут).

Откидываю рис на сито, промываю горячей водой и возвращаю в сотейник. Добавляю 3 ст. л. горячей воды, накрываю сначала кухонным полотенцем, затем крышкой и томлю на самом медленном огне 15 минут.

Нарезаю лук и обжариваю его в топленом масле на среднем огне до золотистого хруста. Копченую рыбу разделываю на крупные кусочки, удаляя кожу и кости.

В глубокой посуде соединяю готовый рассыпчатый рис, отваренную фасоль, лук вместе с маслом со сковороды. Аккуратно перемешиваю, приправляю солью, белым перцем и чабером. Подаю, выложив сверху кусочки ароматной копченой рыбы.