Эндокринолог предостерегла от употребления сырых суши и роллов

Употребление сырых суши и роллов может привести к паразитарным и бактериальным инфекциям, предупредила эндокринолог Татьяна Губина. В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» она уточнила, что особенную опасность представляет продукция в уличных точках и заведениях с сомнительной репутацией.

Употребление сырой рыбы и креветок связано с паразитарными и бактериальными инфекциями. Один из самых известных факторов риска — заражение паразитами, такими как широкий лентец или анизакиды. Эти инфекции могут вызывать выраженные воспалительные реакции, нарушать метаболизм, приводить к дефициту питательных веществ и ослаблению иммунной защиты, — отметила Губина.

По словам врача, в зоне риска находятся люди с хроническими заболеваниями, в том числе больные сахарным диабетом. Дело в том, что их организм хуже справляется с инфекциями, любое воспаление протекает тяжелее, чем у других людей.

Ранее врач Андрей Кондрахин заявил, что продукт с поврежденной упаковкой может быть опасен из-за риска заражения ботулизмом. По его словам, сигналом об опасности может стать не только внешний вид банки, но и звук при ее открытии.