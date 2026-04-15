15 апреля 2026 в 16:21

Эндокринолог предостерегла от употребления сырых суши и роллов

Эндокринолог Губина: употребление сырых суши и роллов чревато инфекциями

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Употребление сырых суши и роллов может привести к паразитарным и бактериальным инфекциям, предупредила эндокринолог Татьяна Губина. В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» она уточнила, что особенную опасность представляет продукция в уличных точках и заведениях с сомнительной репутацией.

Употребление сырой рыбы и креветок связано с паразитарными и бактериальными инфекциями. Один из самых известных факторов риска — заражение паразитами, такими как широкий лентец или анизакиды. Эти инфекции могут вызывать выраженные воспалительные реакции, нарушать метаболизм, приводить к дефициту питательных веществ и ослаблению иммунной защиты, — отметила Губина.

По словам врача, в зоне риска находятся люди с хроническими заболеваниями, в том числе больные сахарным диабетом. Дело в том, что их организм хуже справляется с инфекциями, любое воспаление протекает тяжелее, чем у других людей.

Ранее врач Андрей Кондрахин заявил, что продукт с поврежденной упаковкой может быть опасен из-за риска заражения ботулизмом. По его словам, сигналом об опасности может стать не только внешний вид банки, но и звук при ее открытии.

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
