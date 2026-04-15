Суд арестовал семерых человек по делу о краже золотого шлама

Суд арестовал семерых человек по делу о краже золотого шлама На Урале суд арестовал семерых человек по делу о краже золотосодержащего шлама

Верхнепышминский городской суд Свердловской области избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для семерых фигурантов дела о хищении шлама с золотом с территории предприятия, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона. Решение связано с расследованием кражи с завода «Уралэлектромедь».

Верхнепышминским городским судом Свердловской области рассмотрены ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении семерых человек: Юрия Юрина, Марии Беленевой, Дениса Смирнова, Тимура Гилева, Андрея Парамонова, Андрея Григорчука, Алексея Макарова, — сказано в сообщении.

Общий ущерб по делу превысил 40 млн рублей. Фигурантам предъявлено обвинение по статье о краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору.

