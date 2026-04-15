15 апреля 2026 в 21:34

Нарышкин сделал заявление о будущем ВСУ и возможности их сопротивления

Украинские войска в перспективе могут утратить способность к организованному сопротивлению, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин по итогам XXV совместного заседания коллегий СВР России и КГБ Республики Беларусь. По его словам, после этого может наступить этап урегулирования конфликта.

Не за горами дни, когда Вооруженные силы Украины утратят способность к организованному сопротивлению, и мир, справедливый мир, будет установлен, — сказал Нарышкин.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские войска установили контроль над населенным пунктом Волчанские Хутора, расположенным в Харьковской области. В ведомстве уточнили, что взятия под контроль данного населенного пункта добились подразделения группировки войск «Север».

До этого в ведомстве рассказали об успешных действиях штурмового подразделения под руководством младшего лейтенанта Александра Бутылина. Военные заняли важные позиции, вытеснив противника и уничтожив вражеский пулеметный расчет с личным составом. Атака прошла в темное время суток после тщательной разведки местности.

США начали подготовку к военной операции против еще одной страны
Украина получит сотни миллионов евро от Нидерландов на дроны
Украинский ракетный дрон «Паляница» сравнили с технологиями прошлого века
Путешествия дешево: лайфхаки для отпуска, как сэкономить
Демократы готовят импичмент главе Пентагона
В СВР оценили обстановку на границе Союзного государства
Сенат США не стал ограничивать Белый дом в ударах по Ирану
Суд арестовал семерых человек по делу о краже золотого шлама
Зеленский раскрыл подробности сделки по БПЛА
Нарышкин сделал заявление о будущем ВСУ и возможности их сопротивления
Иран поставил США жесткие условия по переговорам
В Кремле призвали трезво смотреть на выгоды РФ от ситуации с Ираном
Россиянам разрешили перелеты в Израиль
Четыре человека пострадали в результате атаки беспилотников ВСУ в ДНР
Росавиация продлила заморозку продажи билетов в ОАЭ
США поставили точку в вопросе санкций для российской нефти
В СВР России раскрыли детали переговоров по Ирану
В Австралии загорелся нефтеперерабатывающий завод
Песков объяснил, почему Россия против нападения на Кубу
В Белом доме внесли ясность в ситуацию по перемирию с Ираном
Дальше
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
