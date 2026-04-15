Нарышкин сделал заявление о будущем ВСУ и возможности их сопротивления

Украинские войска в перспективе могут утратить способность к организованному сопротивлению, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин по итогам XXV совместного заседания коллегий СВР России и КГБ Республики Беларусь. По его словам, после этого может наступить этап урегулирования конфликта.

Не за горами дни, когда Вооруженные силы Украины утратят способность к организованному сопротивлению, и мир, справедливый мир, будет установлен, — сказал Нарышкин.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские войска установили контроль над населенным пунктом Волчанские Хутора, расположенным в Харьковской области. В ведомстве уточнили, что взятия под контроль данного населенного пункта добились подразделения группировки войск «Север».

До этого в ведомстве рассказали об успешных действиях штурмового подразделения под руководством младшего лейтенанта Александра Бутылина. Военные заняли важные позиции, вытеснив противника и уничтожив вражеский пулеметный расчет с личным составом. Атака прошла в темное время суток после тщательной разведки местности.