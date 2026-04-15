15 апреля 2026 в 12:42

Российские войска продвинулись в Харьковской области

Минобороны: российские войска освободили Волчанские Хутора под Харьковом

Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что российские войска установили контроль над населенным пунктом Волчанские Хутора, расположенным в Харьковской области. В ведомстве уточнили, что подразделения группировки войск «Север» в результате решительных действий добились взятия данного населенного пункта под контроль .

Подразделения группировки войск «Север» в результате решительных действий установили контроль над населенным пунктом Волчанские Хутора Харьковской области, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что с начала 2026 года российские военные освободили 74 населенных пункта в зоне СВО. Больше всего освобожденных сел и городов — в Донецкой Народной Республике — 23, а также в Запорожской, Харьковской и Сумской областях.

До этого Минобороны РФ сообщило, что с 11 по 12 апреля украинская сторона допустила 1971 нарушение пасхального перемирия. За 16 часов ВСУ нанесли 258 обстрелов, 375 сбросов боеприпасов с дронов и 1239 ударов FPV-дронами, а также атаковали российские позиции в Днепропетровской, Сумской и Донецкой областях.

