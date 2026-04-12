12 апреля 2026 в 10:07

Минобороны России зафиксировало 1971 нарушение пасхального перемирия

ВС Украины
С 11 по 12 апреля зафиксировано 1971 нарушение пасхального перемирия со стороны Украины, сообщило Министерство обороны России в мессенджере MAX. По информации ведомства, за 16 часов ВСУ несколько раз попытались продвинуться к российским позициям, били беспилотниками и реактивными системами залпового огня, танками и минометами, сбрасывали боеприпасы с дронов — всего 258 обстрелов, 375 сбросов и 1239 ударов FPV-дронами.

По данным министерства, украинские войска трижды атаковали российские позиции в селах Гай и Отрадное в Днепропетровской области, четырежды — позиции в районах Кондратовки, Новой Сечи в Сумской области и села Каленики в Донецкой Народной Республике. Вместе с тем были нанесены удары беспилотниками по Курской и Белгородской областям, в результате которых пострадали мирные жители, в том числе ребенок.

Ранее в Минобороны сообщали, что все группировки российских войск с 11 апреля строго придерживались режима прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях. Отмечается, что военные действовали в соответствии с приказом президента России Владимира Путина.

Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад
Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона
Перемирие на Пасху и бунт мобилизованных: новости СВО на вечер 10 апреля
