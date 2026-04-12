Ходжентский плов не оставляет шансов другим рецептам! Теперь готовлю только так

Этот рецепт — блестящий пример кулинарного симбиоза. Ходжентский плов стирает границы, объединяя в одном казане две классики: сытный, ароматный плов и нежную, сочную долму.

Что понадобится

Для долмы: виноградные листья (маринованные) — 15–20 шт., фарш (бараний или говяжий) — 300 г, лук репчатый — 1 шт. (крупная), яйцо — 1 шт., соль — 1,5 ч. л., перец черный молотый — 0,5 ч. л.

Для плова: рис (сорт девзира) — 500 г, лук репчатый — 3 шт., морковь — 3 шт. (средние), чеснок — 1 головка, масло растительное — 150 мл, зира — 1 ч. л., кориандр молотый — 0,5 ч. л., соль — по вкусу, кипяток — около 1 л.

Как я его готовлю

Рис для долмы замачиваю на 2 часа. Лук и морковь для плова нарезаю: лук полукольцами, морковь соломкой. Для долмы лук мелко рублю, смешиваю с фаршем, яйцом, солью, перцем. Листья обдаю кипятком на 2 минуты.

Заворачиваю фарш в листья конвертиками. В казане прокаливаю масло до дымка, жарю лук 7 минут до темно-золотистого, добавляю морковь, жарю 10 минут. Закладываю долму, чеснок, зиру, кориандр, солю.

Вливаю стакан кипятка, тушу 30 минут. Рис промываю, выкладываю на зирвак, заливаю кипятком на 3 см выше риса.

Как вода испарится, делаю проколы, накрываю тарелкой и крышкой, томлю 30 минут. Перемешиваю, выкладываю на блюдо.

