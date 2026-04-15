Украина получит сотни миллионов евро от Нидерландов на дроны Минобороны Нидерландов инвестирует €248 млн в дроны для Украины

Власти Нидерландов выделили €248 млн на производство беспилотников для нужд Украины, заявила министр обороны королевства Дилан Йешильгез-Зегериус. По ее словам, создание дронов якобы «помогает укреплять» соответствующую отрасль в стране.

Нидерланды инвестируют €248 млн в беспилотники для Украины. Эти беспилотники производятся в обеих наших странах, — написала она в соцсетях.

Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что поставки Украине новых вооружений не изменят ситуацию на фронте. При этом, как отмечал российский лидер, такие действия ведут к затягиванию конфликта.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о подробностях нового соглашения по БПЛА по итогам прошедшего диалога с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Он отметил, что Киев разработал новый формат сделки и назвал ее Drone Deal.

До этого военный эксперт Юрий Кнутов оценил технологии, которыми пользуется Украина в создании дрона «Паляница». По его словам, такие решения не современные — отстают примерно на 30 лет.