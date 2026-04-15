15 апреля 2026 в 22:39

Украина получит сотни миллионов евро от Нидерландов на дроны

Минобороны Нидерландов инвестирует €248 млн в дроны для Украины

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Власти Нидерландов выделили €248 млн на производство беспилотников для нужд Украины, заявила министр обороны королевства Дилан Йешильгез-Зегериус. По ее словам, создание дронов якобы «помогает укреплять» соответствующую отрасль в стране.

Нидерланды инвестируют €248 млн в беспилотники для Украины. Эти беспилотники производятся в обеих наших странах, — написала она в соцсетях.

Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что поставки Украине новых вооружений не изменят ситуацию на фронте. При этом, как отмечал российский лидер, такие действия ведут к затягиванию конфликта.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о подробностях нового соглашения по БПЛА по итогам прошедшего диалога с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Он отметил, что Киев разработал новый формат сделки и назвал ее Drone Deal.

До этого военный эксперт Юрий Кнутов оценил технологии, которыми пользуется Украина в создании дрона «Паляница». По его словам, такие решения не современные — отстают примерно на 30 лет.

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Общество

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
Общество

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами

