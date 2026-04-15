Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
15 апреля 2026 в 21:40

Зеленский раскрыл подробности сделки по БПЛА

Зеленский: Украина разработала специальный формат соглашения по БПЛА

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: capitalpictures.com/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Украина разработала формат соглашения по беспилотникам для своих партнеров, заявил президент Владимир Зеленский по итогам встречи с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Он добавил, что в рамках сделки Киев готов предоставить свои оборонные способности в отношении БПЛА, ракет, средств радиоэлектронной борьбы и обмена данными

Украина разработала специальный формат соглашения по безопасности, которое мы называем форматом Drone Deal (соглашение по дронам), — написал Зеленский.

До этого сообщалось, что финская компания New Paakkola намерена совместно с Украиной наладить производство наземных дронов. Ожидается, что основная часть беспилотников будет поставляться в страны Северной Европы. New Paakkola уже подписала соглашение с украинской компанией Remtechnology. Старт производства запланирован на текущий год.

В то же время Минобороны России заявило, что решение ряда стран Европы по поставкам Украине БПЛА представляет собой намеренный шаг в сторону эскалации военно-политической обстановки. В военном ведомстве подчеркнули, что такие действия означают «ползучее превращение» этих государств в стратегический тыл Украины.

Европа
Украина
Владимир Зеленский
Италия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дальше
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.