Зеленский раскрыл подробности сделки по БПЛА

Украина разработала формат соглашения по беспилотникам для своих партнеров, заявил президент Владимир Зеленский по итогам встречи с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Он добавил, что в рамках сделки Киев готов предоставить свои оборонные способности в отношении БПЛА, ракет, средств радиоэлектронной борьбы и обмена данными

Украина разработала специальный формат соглашения по безопасности, которое мы называем форматом Drone Deal (соглашение по дронам), — написал Зеленский.

До этого сообщалось, что финская компания New Paakkola намерена совместно с Украиной наладить производство наземных дронов. Ожидается, что основная часть беспилотников будет поставляться в страны Северной Европы. New Paakkola уже подписала соглашение с украинской компанией Remtechnology. Старт производства запланирован на текущий год.

В то же время Минобороны России заявило, что решение ряда стран Европы по поставкам Украине БПЛА представляет собой намеренный шаг в сторону эскалации военно-политической обстановки. В военном ведомстве подчеркнули, что такие действия означают «ползучее превращение» этих государств в стратегический тыл Украины.