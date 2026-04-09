09 апреля 2026 в 11:58

Европейская страна захотела производить наземные дроны вместе с Украиной

Финская компания New Paakkola планирует производить дроны вместе с Украиной

Финская компания New Paakkola планирует производить наземные дроны вместе с Украиной, сообщил телерадиовещатель Yle. Беспилотники в основном будут поставлять в страны Северной Европы.

Уточняется, что New Paakkola заключила договор с украинской фирмой Remtechnology. Производство БПЛА планируют начать в текущем году.

Ранее глава Горловки Иван Приходько сообщил, что Вооруженные силы Украины начали использовать для атак на город новые дроны с искусственным интеллектом, получившие название «Марсианин». По его словам, ситуация за последние сутки ухудшилась.

До этого президент Украины Владимир Зеленский предложил Японии обменять передовые украинские военные технологии, включая разработки морских дронов, кибербезопасности и беспилотников-перехватчиков, на помощь в создании систем противовоздушной обороны для сбивания баллистических ракет. В свою очередь представитель МИД России Мария Захарова заявила, что запуск проекта военного сотрудничества Украины и Японии нанесет еще больший ущерб отношениям Москвы и Токио.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Депутат из Ангарска потребовала открытости при строительстве ТКО
Россия впервые официально отмечает штурм Кенигсберга
Шведский самолет внезапно пролетел вдоль российско-финской границы
Песков рассказал о подготовке контактов Путина с одним азиатским лидером
В Кремле ответили на вопрос об угрозах со стороны России
Почти 350 приусадебных участков и мост подтопило в одном регионе
В Москве пошел первый апрельский снег
Озвучен циничный план США и Израиля во время перемирия на Ближнем Востоке
Песков: Россия будет защищать свои интересы от пиратов в морях
В Кремле указали на добрые намерения России в отношении других стран
Стало известно, решил ли Путин объявить пасхальное перемирие
Основатель Celebro Media сбежал в Британию и получил четыре года заочно
Политолог объяснил, почему Зеленский вновь заговорил о встрече с Путиным
Экс-замглавы «Центра поддержки» Шестаков получил 12 лет колонии за хищение
Сидящему в СИЗО из-за ртути депутату отказали в освобождении под залог
Житель Мурманска дважды украл сыр из одного магазина
В Иране раскрыли число жертв из-за боевых действий с США и Израилем
«Черная овца»: в Госдуме заступились за зумеров после критики Лихачевой
Магнитные бури сегодня, 9 апреля: что завтра, скачки давления, слабость
Диетолог ответила, сколько яиц можно съесть на Пасху
Дальше
Самое популярное
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Семья и жизнь

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

