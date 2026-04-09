Европейская страна захотела производить наземные дроны вместе с Украиной

Финская компания New Paakkola планирует производить наземные дроны вместе с Украиной, сообщил телерадиовещатель Yle. Беспилотники в основном будут поставлять в страны Северной Европы.

Уточняется, что New Paakkola заключила договор с украинской фирмой Remtechnology. Производство БПЛА планируют начать в текущем году.

Ранее глава Горловки Иван Приходько сообщил, что Вооруженные силы Украины начали использовать для атак на город новые дроны с искусственным интеллектом, получившие название «Марсианин». По его словам, ситуация за последние сутки ухудшилась.

До этого президент Украины Владимир Зеленский предложил Японии обменять передовые украинские военные технологии, включая разработки морских дронов, кибербезопасности и беспилотников-перехватчиков, на помощь в создании систем противовоздушной обороны для сбивания баллистических ракет. В свою очередь представитель МИД России Мария Захарова заявила, что запуск проекта военного сотрудничества Украины и Японии нанесет еще больший ущерб отношениям Москвы и Токио.