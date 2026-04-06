Захарова раскрыла последствия сотрудничества Японии и Украины

Запуск проекта сотрудничества японского производителя дронов Terra Drone Corporation с украинским разработчиком Amazing Drones наносит еще больший ущерб отношениям Москвы и Токио, заявила представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, Япония все основательнее втягивается в конфликт, передает РИА Новости.

Помогая неонацистскому режиму Зеленского, Япония все глубже втягивается в конфликт вокруг Украины, нанося тем самым дополнительный урон серьезно деградировавшим по вине Токио отношениям с Россией, — отметила дипломат.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил Японии обменять передовые украинские военные технологии, включая разработки морских дронов, кибербезопасности и беспилотников-перехватчиков, на помощь в создании систем ПВО для сбивания баллистических ракет. Он также выразил готовность к личной встрече с премьер-министром Санаэ Такаити.

Также известно, что Украина до конца 2025 года получила от Японии кредит в размере $246,5 млн (более 20,7 млрд рублей), о чем сообщил Минфин Украины. Это произошло в рамках программы «Поддержка восстановления через разумное фискальное управление» (SURGE).