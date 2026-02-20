Зимняя Олимпиада — 2026
Зеленский обратился к Японии с одним предложением

Зеленский предложил Японии сотрудничество в оборонной сфере

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Martyn Wheatley/i-Images/Global Look Press
Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале предложил Японии обменять передовые украинские военные технологии, включая разработки в области морских дронов, кибербезопасности и беспилотников-перехватчиков, на помощь в создании систем противовоздушной обороны, способных сбивать баллистические ракеты. Он также выразил готовность провести личную встречу с премьер-министром Санаэ Такаити.

Япония — одна из стран, имеющих лицензии или собственное производство ракет и систем противовоздушной обороны (ПВО), способных противостоять баллистическим угрозам. <…> Мы хотим сотрудничать, — говорится в сообщении.

Ранее Зеленский на пресс-конференции в Мюнхене сообщил, что мощности для выпуска ракет «Фламинго» были ликвидированы в результате ракетного удара. Так глава государства ответил на вопрос, удалось ли запустить производство этого вооружения согласно ранее намеченным планам.

Кроме того, глава российской делегации на венских переговорах по разоружению Юлия Жданова заявила, что европейские страны продолжают вооружать украинскую армию. Дипломат также отметила, что Евросоюз движется по пути интеграции оборонных потенциалов европейских государств и Украины.

