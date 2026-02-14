Производственная линия украинских ракет «Фламинго» была уничтожена в результате ракетного удара, заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Мюнхене. Таким образом он ответил на вопрос о том, удалось ли стране развернуть производство этого оружия, как планировалось ранее.

У нас их немного. <...> Одна большая производственная линия была уничтожена в результате ракетного удара, — сказал Зеленский.

По его словам, удар был нанесен уже некоторое время назад. При этом в августе прошлого года Зеленский утверждал, что массовое производство дальнобойной ракеты «Фламинго» с заявленным радиусом действия до 3 тыс. километров ожидается к началу 2026 года.

Ранее итальянское издание L'AntiDiplomatico уличило Зеленского в нежелании проводить выборы на Украине. Журналисты пришли к такому выводу после его заявления о необходимости гарантий безопасности как обязательном условии для голосования. По мнению авторов, таким образом украинский глава попытался переложить ответственность за срыв избирательного процесса на Россию.