Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 февраля 2026 в 21:37

Зеленский признал потерю производственной линии ракет «Фламинго»

Зеленский: линия производства ракет «Фламинго» уничтожена

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Michael Bihlmayer/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Производственная линия украинских ракет «Фламинго» была уничтожена в результате ракетного удара, заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Мюнхене. Таким образом он ответил на вопрос о том, удалось ли стране развернуть производство этого оружия, как планировалось ранее.

У нас их немного. <...> Одна большая производственная линия была уничтожена в результате ракетного удара, — сказал Зеленский.

По его словам, удар был нанесен уже некоторое время назад. При этом в августе прошлого года Зеленский утверждал, что массовое производство дальнобойной ракеты «Фламинго» с заявленным радиусом действия до 3 тыс. километров ожидается к началу 2026 года.

Ранее итальянское издание L'AntiDiplomatico уличило Зеленского в нежелании проводить выборы на Украине. Журналисты пришли к такому выводу после его заявления о необходимости гарантий безопасности как обязательном условии для голосования. По мнению авторов, таким образом украинский глава попытался переложить ответственность за срыв избирательного процесса на Россию.

Владимир Зеленский
ракеты
Украина
вооружение
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Секта Муна определяет политику Японии: что это значит
Экс-полицейского поймали за кражу в Свердловской области спустя 15 лет
В МЧС раскрыли причину взрыва в Сергиевом Посаде
Зеленский признал потерю производственной линии ракет «Фламинго»
«Нулевые траты»: Польша усомнилась в праве США вести переговоры по Украине
Комик Сабуров попал в базу «Миротворца»
В Сергиевом Посаде газгольдер подорвал три дома
Ребенок пострадал при взрыве духовки в московской квартире
Выросло число раненых после удара ВСУ по российскому региону
В Японии на крупнейшей в мире АЭС выявили неполадки
Где отметить Масленицу в Подмосковье в 2026 году: гид бесплатных праздников
Семенович озвучила внушительный вес своей груди
«Рютте безнадежен»: Захарова поставила на место генсека НАТО
Над Россией сбили девять украинских БПЛА
Ревва рассказал о семейных традициях празднования Дня святого Валентина
Турецкий наркоман набросился на полицейских с ножом
«Будь ты проклят!»: Ревва рассказал курьезную историю о своей фанатке
Джиган рассказал, поздравил ли он Самойлову с 14 Февраля
Раскрыто, почему оплата картой стала невыгодна в России
Мюнхен-2026: оскорбления, как Орбан поставил Зеленского на место
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России
Спорт

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.