Сенат США не стал ограничивать Белый дом в ударах по Ирану CNN: сенат США отклонил резолюцию об ударах по Ирану без одобрения Конгресса

Сенат США отклонил резолюцию, которая предполагала необходимость одобрения Конгрессом любых дальнейших ударов по Ирану, если речь не идет о самообороне или прямой угрозе, передает CNN. Против проголосовали 53 сенатора, за нее высказались 47.

Сенатор Тим Кейн, представивший документ, заявлял, что события недели показали чрезмерную концентрацию решений о войне в руках одного человека. Он подчеркивал, что такие вопросы не должны зависеть от личных решений и текущих настроений.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал о прошедшем третьем раунде переговоров между Ираном и США. Посредником выступил Пакистан. По словам Вэнса, переговоры длились 21 час, при этом они не привели ни к каким договоренностям.

Между тем директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин выразил надежду на успешное завершение нового раунда переговоров по вопросу Ирана. Он подчеркнул, что в противном случае существует риск эскалации, которая может привести к катастрофическим последствиям.

До этого представитель МИД Ирана Исмаил Багаи подчеркнул, что Тегеран не признает договоренности США о продлении перемирия. Он призвал Вашингтон продемонстрировать серьезность своих намерений.