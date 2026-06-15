Трамп устроил бои на юбилей: лучшие фото турнира UFC в Белом доме
Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп наблюдают за победой Джастина Гейтджи над Илией Топурией в бою за титул чемпиона UFC в легком весе на турнире UFC Freedom 250
Фото: Bonnie Cash — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
В честь своего 80-летия и 250-летия США Дональд Трамп устроил турнир UFC Freedom 250 на Южной лужайке Белого дома. Это первый в истории профессиональный спортивный бой в резиденции главы государства.
Белый дом назвал это событие «празднованием американского боевого духа, случающимся раз в поколение». В центре лужайки возвышалась 600-тонная стальная конструкция высотой 28 м под названием «Коготь», внутри которой находилась восьмиугольная клетка.
Главным поединком вечера стал бой в легком весе между американцем Джастином Гейджи и испанцем грузинского происхождения Илией Топурией. Спортсмены выходили из разных комнат Белого дома и разминались в Зале индейских договоров. По итогам четырех раундов Гейджи победил техническим нокаутом. Американец отпраздновал свой успех, сделав сальто с крыши октагона.
Трамп сидел в первом ряду возле клетки, рядом расположились первая леди Мелания Трамп и президент UFC Дана Уайт. Закрытая лужайка Белого дома вместила 4300 человек, а за периметром собралось до 85 тыс. зрителей. Однако не все в США были в восторге от этого турнира. Согласно опросу Reuters/Ipsos, только 16% американцев поддержали идею боев UFC в Белом доме, 46% сочли это неуместным.
Лучшие фото с турнира UFC Freedom 250 — в галерее NEWS.ru.
15 июня 2026 года, Вашингтон, округ Колумбия, США: госсекретарь США Марко Рубио присутствует на турнире UFC Freedom 250
Фото: Bonnie Cash — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Члены почетного караула ждут, пока бойцы пройдут по коридору Белого дома к своему поединку во время турнира UFC Freedom 250 в Вашингтоне, округ Колумбия, США, 15 июня 2026 года
Фото: Elizabeth Frantz — Pool via CNP/Global Look Press
15 июня 2026 года, Вашингтон, округ Колумбия, США. Президент США Дональд Трамп разговаривает с генеральным директором UFC Даной Уайтом и другими гостями во время турнира UFC Freedom 250
Фото: Evan Vucci — Pool via CNP/Global Look Press
15 июня 2026 года, Вашингтон, округ Колумбия, США: Алекс Перейра дерется с Сирилом Ганом во время поединка за временный титул чемпиона UFC в тяжелом весе на турнире UFC Freedom 250
Фото: Global Look Press / Keystone Press Agency
15 июня 2026 года, Вашингтон, округ Колумбия, США: фейерверки запускают в момент, когда американец Джастин Гейджи празднует победу над представителем Грузии Илией Топурией во время турнира по смешанным единоборствам UFC Freedom 250
Фото: Saul Loeb — Pool via CNP/Global Look Press
15 июня 2026 года, Вашингтон, округ Колумбия, США: президент США Дональд Трамп и генеральный директор UFC Дана Уайт стоят в октагоне после турнира UFC Freedom 250
Фото: Bonnie Cash — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Кэш Пател, директор Федерального бюро расследований (ФБР), присутствует на турнире UFC Freedom 250
Фото: Bonnie Cash — Pool via CNP/Keystone Press Agency
Президент США Дональд Трамп стоит в октагоне после турнира UFC Freedom 250 на Южной лужайке Белого дома в Вашингтоне, округ Колумбия
Фото: Bonnie Cash — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
15 июня 2026 года, Вашингтон, округ Колумбия, США. Президент США Дональд Трамп, первая леди Мелания Трамп, генеральный директор UFC Дана Уайт и другие гости позируют внутри октагона на турнире UFC Freedom 250
Фото: Global Look Press / Keystone Press Agency
Вашингтон, округ Колумбия, США. Джастин Гейджи празднует победу над Илией Топурией в титульном бою в легком весе во время турнира UFC Freedom 250 на Южной лужайке Белого дома в Вашингтоне в понедельник, 15 июня 2026 года
Фото: Jacquelyn Martin — Pool via CNP/Global Look Press
Вашингтон, округ Колумбия, США: Джастин Гейтджи покидает октагон после победы в бою за титул чемпиона UFC в легком весе во время мероприятия UFC Freedom 250 на Южной лужайке Белого дома в Вашингтоне, округ Колумбия
Фото: Bonnie Cash — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Вашингтон, округ Колумбия, США. Президент США Дональд Трамп слушает генерального директора UFC Дану Уайта во время турнира UFC Freedom 250
Фото: Evan Vucci — Pool via CNP/Global Look Press