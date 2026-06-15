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15 июня 2026 в 17:49

Трамп устроил бои на юбилей: лучшие фото турнира UFC в Белом доме

Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп наблюдают за победой Джастина Гейтджи над Илией Топурией в бою за титул чемпиона UFC в легком весе на турнире UFC Freedom 250 Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп наблюдают за победой Джастина Гейтджи над Илией Топурией в бою за титул чемпиона UFC в легком весе на турнире UFC Freedom 250 Фото: Bonnie Cash — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
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В честь своего 80-летия и 250-летия США Дональд Трамп устроил турнир UFC Freedom 250 на Южной лужайке Белого дома. Это первый в истории профессиональный спортивный бой в резиденции главы государства.

Белый дом назвал это событие «празднованием американского боевого духа, случающимся раз в поколение». В центре лужайки возвышалась 600-тонная стальная конструкция высотой 28 м под названием «Коготь», внутри которой находилась восьмиугольная клетка.

Главным поединком вечера стал бой в легком весе между американцем Джастином Гейджи и испанцем грузинского происхождения Илией Топурией. Спортсмены выходили из разных комнат Белого дома и разминались в Зале индейских договоров. По итогам четырех раундов Гейджи победил техническим нокаутом. Американец отпраздновал свой успех, сделав сальто с крыши октагона.

Трамп сидел в первом ряду возле клетки, рядом расположились первая леди Мелания Трамп и президент UFC Дана Уайт. Закрытая лужайка Белого дома вместила 4300 человек, а за периметром собралось до 85 тыс. зрителей. Однако не все в США были в восторге от этого турнира. Согласно опросу Reuters/Ipsos, только 16% американцев поддержали идею боев UFC в Белом доме, 46% сочли это неуместным.

Лучшие фото с турнира UFC Freedom 250 — в галерее NEWS.ru.

15 июня 2026 года, Вашингтон, округ Колумбия, США: госсекретарь США Марко Рубио присутствует на турнире UFC Freedom 250
15 июня 2026 года, Вашингтон, округ Колумбия, США: госсекретарь США Марко Рубио присутствует на турнире UFC Freedom 250
Фото: Bonnie Cash — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Члены почетного караула ждут, пока бойцы пройдут по коридору Белого дома к своему поединку во время турнира UFC Freedom 250 в Вашингтоне, округ Колумбия, США, 15 июня 2026 года
Члены почетного караула ждут, пока бойцы пройдут по коридору Белого дома к своему поединку во время турнира UFC Freedom 250 в Вашингтоне, округ Колумбия, США, 15 июня 2026 года
Фото: Elizabeth Frantz — Pool via CNP/Global Look Press
15 июня 2026 года, Вашингтон, округ Колумбия, США. Президент США Дональд Трамп разговаривает с генеральным директором UFC Даной Уайтом и другими гостями во время турнира UFC Freedom 250
15 июня 2026 года, Вашингтон, округ Колумбия, США. Президент США Дональд Трамп разговаривает с генеральным директором UFC Даной Уайтом и другими гостями во время турнира UFC Freedom 250
Фото: Evan Vucci — Pool via CNP/Global Look Press
15 июня 2026 года, Вашингтон, округ Колумбия, США: Алекс Перейра дерется с Сирилом Ганом во время поединка за временный титул чемпиона UFC в тяжелом весе на турнире UFC Freedom 250
15 июня 2026 года, Вашингтон, округ Колумбия, США: Алекс Перейра дерется с Сирилом Ганом во время поединка за временный титул чемпиона UFC в тяжелом весе на турнире UFC Freedom 250
Фото: Global Look Press / Keystone Press Agency
15 июня 2026 года, Вашингтон, округ Колумбия, США: фейерверки запускают в момент, когда американец Джастин Гейджи празднует победу над представителем Грузии Илией Топурией во время турнира по смешанным единоборствам UFC Freedom 250
15 июня 2026 года, Вашингтон, округ Колумбия, США: фейерверки запускают в момент, когда американец Джастин Гейджи празднует победу над представителем Грузии Илией Топурией во время турнира по смешанным единоборствам UFC Freedom 250
Фото: Saul Loeb — Pool via CNP/Global Look Press
15 июня 2026 года, Вашингтон, округ Колумбия, США: президент США Дональд Трамп и генеральный директор UFC Дана Уайт стоят в октагоне после турнира UFC Freedom 250
15 июня 2026 года, Вашингтон, округ Колумбия, США: президент США Дональд Трамп и генеральный директор UFC Дана Уайт стоят в октагоне после турнира UFC Freedom 250
Фото: Bonnie Cash — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Кэш Пател, директор Федерального бюро расследований (ФБР), присутствует на турнире UFC Freedom 250
Кэш Пател, директор Федерального бюро расследований (ФБР), присутствует на турнире UFC Freedom 250
Фото: Bonnie Cash — Pool via CNP/Keystone Press Agency
Президент США Дональд Трамп стоит в октагоне после турнира UFC Freedom 250 на Южной лужайке Белого дома в Вашингтоне, округ Колумбия
Президент США Дональд Трамп стоит в октагоне после турнира UFC Freedom 250 на Южной лужайке Белого дома в Вашингтоне, округ Колумбия
Фото: Bonnie Cash — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
15 июня 2026 года, Вашингтон, округ Колумбия, США. Президент США Дональд Трамп, первая леди Мелания Трамп, генеральный директор UFC Дана Уайт и другие гости позируют внутри октагона на турнире UFC Freedom 250
15 июня 2026 года, Вашингтон, округ Колумбия, США. Президент США Дональд Трамп, первая леди Мелания Трамп, генеральный директор UFC Дана Уайт и другие гости позируют внутри октагона на турнире UFC Freedom 250
Фото: Global Look Press / Keystone Press Agency
Вашингтон, округ Колумбия, США. Джастин Гейджи празднует победу над Илией Топурией в титульном бою в легком весе во время турнира UFC Freedom 250 на Южной лужайке Белого дома в Вашингтоне в понедельник, 15 июня 2026 года
Вашингтон, округ Колумбия, США. Джастин Гейджи празднует победу над Илией Топурией в титульном бою в легком весе во время турнира UFC Freedom 250 на Южной лужайке Белого дома в Вашингтоне в понедельник, 15 июня 2026 года
Фото: Jacquelyn Martin — Pool via CNP/Global Look Press
Вашингтон, округ Колумбия, США: Джастин Гейтджи покидает октагон после победы в бою за титул чемпиона UFC в легком весе во время мероприятия UFC Freedom 250 на Южной лужайке Белого дома в Вашингтоне, округ Колумбия
Вашингтон, округ Колумбия, США: Джастин Гейтджи покидает октагон после победы в бою за титул чемпиона UFC в легком весе во время мероприятия UFC Freedom 250 на Южной лужайке Белого дома в Вашингтоне, округ Колумбия
Фото: Bonnie Cash — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Вашингтон, округ Колумбия, США. Президент США Дональд Трамп слушает генерального директора UFC Дану Уайта во время турнира UFC Freedom 250
Вашингтон, округ Колумбия, США. Президент США Дональд Трамп слушает генерального директора UFC Дану Уайта во время турнира UFC Freedom 250
Фото: Evan Vucci — Pool via CNP/Global Look Press
Дональд Трамп
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