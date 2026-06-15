Трамп устроил бои на юбилей: лучшие фото турнира UFC в Белом доме

Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп наблюдают за победой Джастина Гейтджи над Илией Топурией в бою за титул чемпиона UFC в легком весе на турнире UFC Freedom 250

В честь своего 80-летия и 250-летия США Дональд Трамп устроил турнир UFC Freedom 250 на Южной лужайке Белого дома. Это первый в истории профессиональный спортивный бой в резиденции главы государства.

Белый дом назвал это событие «празднованием американского боевого духа, случающимся раз в поколение». В центре лужайки возвышалась 600-тонная стальная конструкция высотой 28 м под названием «Коготь», внутри которой находилась восьмиугольная клетка.

Главным поединком вечера стал бой в легком весе между американцем Джастином Гейджи и испанцем грузинского происхождения Илией Топурией. Спортсмены выходили из разных комнат Белого дома и разминались в Зале индейских договоров. По итогам четырех раундов Гейджи победил техническим нокаутом. Американец отпраздновал свой успех, сделав сальто с крыши октагона.

Трамп сидел в первом ряду возле клетки, рядом расположились первая леди Мелания Трамп и президент UFC Дана Уайт. Закрытая лужайка Белого дома вместила 4300 человек, а за периметром собралось до 85 тыс. зрителей. Однако не все в США были в восторге от этого турнира. Согласно опросу Reuters/Ipsos, только 16% американцев поддержали идею боев UFC в Белом доме, 46% сочли это неуместным.

Лучшие фото с турнира UFC Freedom 250 — в галерее NEWS.ru.