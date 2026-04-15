Россиянка попала за решетку за фото в нацистской фуражке В Москве девушку арестовали за фото в нацистской фуражке на сайте интим-услуг

Московский суд назначил административный арест на 13 суток девушке за размещение фотографии в анкете на сайте интим-услуг, передает РИА Новости. На снимке она была в нацистской фуражке.

В материалах дела указывалось, что опубликованные изображения находились в открытом доступе и были доступны неопределенному кругу пользователей. Суд посчитал, что это подпадает под демонстрирование нацистской символики в публичном пространстве.

Апелляционная инстанция признала решение законным и оставила назначенное наказание без изменений. Девушка заявляла, что использовала головной убор только в личных целях, однако этот довод не повлиял на итог дела.

Ранее Головинский суд Москвы арестовал студента колледжа Даниила Гриханова за пропаганду и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики в мессенджере Telegram. Общий срок заключения под стражу составил 20 суток по трем протоколам.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в странах Запада, в частности в Канаде, продолжаются попытки героизировать украинских нацистов. По ее словам, после Великой Отечественной войны препятствий для распространения «бандеровской пропаганды» уже не существовало.