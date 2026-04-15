Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
15 апреля 2026 в 23:23

Россиянка попала за решетку за фото в нацистской фуражке

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Московский суд назначил административный арест на 13 суток девушке за размещение фотографии в анкете на сайте интим-услуг, передает РИА Новости. На снимке она была в нацистской фуражке.

В материалах дела указывалось, что опубликованные изображения находились в открытом доступе и были доступны неопределенному кругу пользователей. Суд посчитал, что это подпадает под демонстрирование нацистской символики в публичном пространстве.

Апелляционная инстанция признала решение законным и оставила назначенное наказание без изменений. Девушка заявляла, что использовала головной убор только в личных целях, однако этот довод не повлиял на итог дела.

Ранее Головинский суд Москвы арестовал студента колледжа Даниила Гриханова за пропаганду и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики в мессенджере Telegram. Общий срок заключения под стражу составил 20 суток по трем протоколам.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в странах Запада, в частности в Канаде, продолжаются попытки героизировать украинских нацистов. По ее словам, после Великой Отечественной войны препятствий для распространения «бандеровской пропаганды» уже не существовало.

Москва
суды
символика
фотографии
аресты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Общество

Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.