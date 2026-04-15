Путешествия дешево: лайфхаки для отпуска, как сэкономить

Отдыхать в России — это не только увлекательно, но и выгодно. NEWS.ru рассказывает о том, какие программы льготного субсидирования перевозок пассажиров существуют, как потратить бонусные мили и какие секретные туристические лайфхаки можно использовать. Объясняем, как спланировать поездку, используя максимум выгодных предложений.

Как можно сэкономить на поездке сегодня

В России продлили программу субсидирования авиабилетов на 2026 год. По данным Росавиации, в общей сложности доступно более 300 направлений. Государство компенсирует часть стоимости билетов. Программа действует только для граждан РФ. За пять месяцев 2025 года российские авиакомпании продали более 2,8 млн билетов и перевезли 1,9 млн человек по федеральным программам субсидирования перевозок, сообщается на сайте ведомства.

Перечень категорий пассажиров, имеющих право на льготные тарифы:

молодежь до 23 лет;

женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет;

люди с ограниченными возможностями здоровья;

многодетные семьи;

жители Дальнего Востока;

дети до 17 лет включительно, отправляющиеся во Всероссийский детский центр «Океан»;

жители Калининградской области.

Планируй заранее — плати меньше

В мае 2026 года возможности для выгодного отдыха есть как в России, так и за рубежом, отмечает в беседе с NEWS.ru кандидат экономических наук, доцент кафедры гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Никольская.

«Благодаря снижению цен на авиабилеты на 6–20% по сравнению с прошлым годом можно найти очень привлекательные варианты», — говорит она.

По данным сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок» (входит в состав Российского союза туриндустрии, РСТ), наиболее эффективная стратегия экономии — раннее планирование, особенно на майские праздники и летние даты. Бронировать размещение эксперты рекомендуют уже сейчас.

Также они советуют не ограничиваться только отелями, а рассматривать разные типы объектов. Апартаменты могут оказаться выгоднее, особенно для поездок семьей или компанией: наличие кухни и большая площадь нередко снижают итоговые расходы по сравнению с отельными номерами.

Данную точку зрения разделяет представители туроператора «Спектрум» (входит в состав РСТ). Они рекомендуют планировать поездки за несколько месяцев, пользоваться субсидированными маршрутами и различными кешбэками.

Верни деньги за поездку

Чтобы получить максимальную выгоду, путешественникам стоит заранее изучить актуальные акции своего банка, зарегистрироваться в программах лояльности авиакомпаний и при бронировании использовать кешбэк-сервисы.

Среди наиболее доступных и востребованных вариантов кешбэка можно выделить несколько основных видов.

Кешбэк по банковским картам. Многие банки предлагают повышенный кешбэк за покупки в категории «Путешествия», которая объединяет авиабилеты, железнодорожные билеты, отели и турагентства. Процент возврата варьируется от 1,5 до 30% в зависимости от конкретной акции и банка.

Бонусные мили авиакомпаний. Мили, начисляемые за перелеты и покупки, по сути представляют собой альтернативную форму кешбэка. Их можно обменивать на бесплатные билеты, апгрейд класса обслуживания или оплату дополнительных услуг.

Сервисы онлайн-бронирования и кешбэк-платформы. Такие сервисы предоставляют кешбэк при оплате авиабилетов и при бронировании отелей картами определенных банков. Кроме того, существуют специализированные кешбэк-сервисы (например Skidka.ru), через которые можно бронировать туры, отели и билеты с возвратом до 10% от стоимости покупки.

Тур под ключ: выгоднее, чем самим

Исполнительный директор Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Манин обращает внимание на важную деталь. Когда турист пытается сэкономить самостоятельно, он часто попадает в ловушку иллюзорной выгоды. Реальная минимизация бюджета нередко начинается с выбора организованного тура, говорит собеседник NEWS.ru.

«Туроператор закупает блоки мест на рейсах и номера в отелях по оптовым ценам, недоступным частному лицу. В результате готовый пакет формата „перелет + отель + трансфер + медстраховка“ почти всегда обходится на 20–30% дешевле, чем бронирование всего по отдельности. Плюс вы фиксируете стоимость в рублях на дату покупки — никаких сюрпризов из-за скачков валют или повышения цен в отелях за месяц до поездки», — поясняет эксперт.

Он советует не экономить на трансферах: групповой трансфер из аэропорта, включенный в тур, стоит копейки, тогда как такси на месте может съесть дневной бюджет. Кроме того, туроператор, по его словам, дает доступ к экскурсиям без наценок уличных гидов — за счет массовости цена снижается в 1,5–2 раза.

И главное: при сбоях рейсов или проблемах с заселением вопросы решает туроператор за свой счет, а вы не теряете деньги.

«Для туриста максимальная выгода — это не минимальная цена, а оптимальное соотношение затрат, надежности и отсутствия головной боли. Если вы все же решили планировать путешествие самостоятельно, практика показывает: максимальную выгоду дает раннее бронирование отелей, за 4–6 месяцев до высокого сезона, а также гибкость по датам», — добавляет Манин.

Если вы уверены в своих планах, можно брать невозвратные тарифы на отели с фиксацией цены сейчас. Это рискованно, но дает скидку до 30% по сравнению с гибкими условиями отмены, заключает эксперт.

Пять практических советов для экономии

главный лайфхак — даты. Самый бюджетный вариант — перенести отпуск на даты после 2–3 мая (цены резко падают). Активнее всего скидки предлагают по программам раннего бронирования;

ищите спецпредложения. Внимательно читайте условия: часто акции дают дополнительную выгоду;

сравнивайте и бронируйте заранее. Используйте агрегаторы, чтобы найти лучшую цену, и не откладывайте бронирование понравившегося варианта;

выбирайте вылеты в середине недели (вторник — среда). Это автоматически снижает стоимость перелета на 15–20% по сравнению с другими днями;

рассматривайте соседние аэропорты. Иногда можно найти более дешевый перелет, а до места проживания добраться уже другим видом транспорта, рекомендуют эксперты.

