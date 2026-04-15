Путешествия дешево: лайфхаки для отпуска, как сэкономить

Отдыхать в России — это не только увлекательно, но и выгодно. NEWS.ru рассказывает о том, какие программы льготного субсидирования перевозок пассажиров существуют, как потратить бонусные мили и какие секретные туристические лайфхаки можно использовать. Объясняем, как спланировать поездку, используя максимум выгодных предложений.
Как можно сэкономить на поездке сегодня
В России продлили программу субсидирования авиабилетов на 2026 год. По данным Росавиации, в общей сложности доступно более 300 направлений. Государство компенсирует часть стоимости билетов. Программа действует только для граждан РФ. За пять месяцев 2025 года российские авиакомпании продали более 2,8 млн билетов и перевезли 1,9 млн человек по федеральным программам субсидирования перевозок, сообщается на сайте ведомства.
Перечень категорий пассажиров, имеющих право на льготные тарифы:
- молодежь до 23 лет;
- женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет;
- люди с ограниченными возможностями здоровья;
- многодетные семьи;
- жители Дальнего Востока;
- дети до 17 лет включительно, отправляющиеся во Всероссийский детский центр «Океан»;
- жители Калининградской области.
Планируй заранее — плати меньше
В мае 2026 года возможности для выгодного отдыха есть как в России, так и за рубежом, отмечает в беседе с NEWS.ru кандидат экономических наук, доцент кафедры гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Никольская.
«Благодаря снижению цен на авиабилеты на 6–20% по сравнению с прошлым годом можно найти очень привлекательные варианты», — говорит она.
По данным сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок» (входит в состав Российского союза туриндустрии, РСТ), наиболее эффективная стратегия экономии — раннее планирование, особенно на майские праздники и летние даты. Бронировать размещение эксперты рекомендуют уже сейчас.
Также они советуют не ограничиваться только отелями, а рассматривать разные типы объектов. Апартаменты могут оказаться выгоднее, особенно для поездок семьей или компанией: наличие кухни и большая площадь нередко снижают итоговые расходы по сравнению с отельными номерами.
Данную точку зрения разделяет представители туроператора «Спектрум» (входит в состав РСТ). Они рекомендуют планировать поездки за несколько месяцев, пользоваться субсидированными маршрутами и различными кешбэками.
Верни деньги за поездку
Чтобы получить максимальную выгоду, путешественникам стоит заранее изучить актуальные акции своего банка, зарегистрироваться в программах лояльности авиакомпаний и при бронировании использовать кешбэк-сервисы.
Среди наиболее доступных и востребованных вариантов кешбэка можно выделить несколько основных видов.
Кешбэк по банковским картам. Многие банки предлагают повышенный кешбэк за покупки в категории «Путешествия», которая объединяет авиабилеты, железнодорожные билеты, отели и турагентства. Процент возврата варьируется от 1,5 до 30% в зависимости от конкретной акции и банка.
Бонусные мили авиакомпаний. Мили, начисляемые за перелеты и покупки, по сути представляют собой альтернативную форму кешбэка. Их можно обменивать на бесплатные билеты, апгрейд класса обслуживания или оплату дополнительных услуг.
Сервисы онлайн-бронирования и кешбэк-платформы. Такие сервисы предоставляют кешбэк при оплате авиабилетов и при бронировании отелей картами определенных банков. Кроме того, существуют специализированные кешбэк-сервисы (например Skidka.ru), через которые можно бронировать туры, отели и билеты с возвратом до 10% от стоимости покупки.
Тур под ключ: выгоднее, чем самим
Исполнительный директор Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Манин обращает внимание на важную деталь. Когда турист пытается сэкономить самостоятельно, он часто попадает в ловушку иллюзорной выгоды. Реальная минимизация бюджета нередко начинается с выбора организованного тура, говорит собеседник NEWS.ru.
«Туроператор закупает блоки мест на рейсах и номера в отелях по оптовым ценам, недоступным частному лицу. В результате готовый пакет формата „перелет + отель + трансфер + медстраховка“ почти всегда обходится на 20–30% дешевле, чем бронирование всего по отдельности. Плюс вы фиксируете стоимость в рублях на дату покупки — никаких сюрпризов из-за скачков валют или повышения цен в отелях за месяц до поездки», — поясняет эксперт.
Он советует не экономить на трансферах: групповой трансфер из аэропорта, включенный в тур, стоит копейки, тогда как такси на месте может съесть дневной бюджет. Кроме того, туроператор, по его словам, дает доступ к экскурсиям без наценок уличных гидов — за счет массовости цена снижается в 1,5–2 раза.
И главное: при сбоях рейсов или проблемах с заселением вопросы решает туроператор за свой счет, а вы не теряете деньги.
«Для туриста максимальная выгода — это не минимальная цена, а оптимальное соотношение затрат, надежности и отсутствия головной боли. Если вы все же решили планировать путешествие самостоятельно, практика показывает: максимальную выгоду дает раннее бронирование отелей, за 4–6 месяцев до высокого сезона, а также гибкость по датам», — добавляет Манин.
Если вы уверены в своих планах, можно брать невозвратные тарифы на отели с фиксацией цены сейчас. Это рискованно, но дает скидку до 30% по сравнению с гибкими условиями отмены, заключает эксперт.
Пять практических советов для экономии
- главный лайфхак — даты. Самый бюджетный вариант — перенести отпуск на даты после 2–3 мая (цены резко падают). Активнее всего скидки предлагают по программам раннего бронирования;
- ищите спецпредложения. Внимательно читайте условия: часто акции дают дополнительную выгоду;
- сравнивайте и бронируйте заранее. Используйте агрегаторы, чтобы найти лучшую цену, и не откладывайте бронирование понравившегося варианта;
- выбирайте вылеты в середине недели (вторник — среда). Это автоматически снижает стоимость перелета на 15–20% по сравнению с другими днями;
- рассматривайте соседние аэропорты. Иногда можно найти более дешевый перелет, а до места проживания добраться уже другим видом транспорта, рекомендуют эксперты.
