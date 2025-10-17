Путешествия для гурманов: пять направлений, где кухня — настоящее искусство

Гастротуризм становится все более популярным среди любителей путешествий и кулинарии. Погружение в местную кухню, открытие новых вкусов и традиций — это неотъемлемая часть поездки, которая оставляет яркие впечатления и расширяет горизонты. Шеф-повар и телеведущий Александр Белькович в беседе с NEWS.ru назвал топ-5 лучших направлений и поделился советами, как выбрать заведение, чтобы ваше путешествие было не только увлекательным, но и вкусным.

1. Карелия: рыба, ягоды и грибы

Карелия славится простой, сытной и аутентичной кухней, которая отражает суровую северную природу. В основе — блюда из доступных для местных жителей продуктов: свежей рыбы, грибов, лесных ягод и ржаной муки.

Наверное, самым популярным блюдом можно назвать уху по-карельски — суп из свежепойманной рыбы нескольких видов (обычно ряпушка, сиг, лосось) на основе второго бульона. Традиция варить уху таким способом пришла от рыбаков, которые ценили чистый вкус рыбы и не перебивали его лишними специями. Также среди туристов популярен лохикейтто — рыбный суп с лососем на основе сливок. Как правило, туда еще добавляют картофель, морковь, лук и укроп.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Практически в каждом заведении Карелии можно попробовать калитки — это небольшие открытые пирожки из ржаного теста со всевозможными начинками: картофельным пюре, творогом, кашей или грибами. Форма напоминает лодочку либо полумесяц, края защипаны складками, чтобы удерживать начинку. Кроме того, в Карелии очень популярно варенье из морошки, которая растет в местных лесах. Его подают не только к чаю, но и как соус к сырникам, оладьям и десертам. Морошку местные жители называют «болотным янтарем» или «царской ягодой».

2. Татарстан: чебуреки, плов и чак-чак

Татарстан славится разнообразием блюд, которые сочетают в себе восточные и русские традиции — сытные мясные блюда, наваристые супы, мучные изделия и десерты. Самые популярные блюда — это чебуреки с мясом, чак-чак (медовые сладости) и казы (колбаса из конины).

В национальных ресторанах Казани стоит попробовать бешбармак. Блюдо традиционно состоит из баранины, говядины и конины. Все ингредиенты готовят отдельно и смешивают лишь перед подачей на стол, иначе бешбармак потеряет неповторимый вкус и аромат. Раньше его готовили только по случаю важных торжеств или к приезду дорогих гостей, но сейчас это блюдо можно попробовать в каждом ресторане. Также туристам стоит обратить внимание на плов по-татарски. Он популярен благодаря истории и особенностям приготовления. Плов является символом гостеприимства и семейных традиций, передаваемых из поколения в поколение.

3. Калининградская область: рыба, копчености и марципан

Кухня Калининградской области сочетает прусские, немецкие, русские, польские и литовские кулинарные традиции. Например, многие туристы хотят попробовать кенигсбергские клопсы — мясные тефтели, приготовленные по старинному прусскому рецепту. Их долго томят в сливочном соусе и подают с гарниром — с рисом или с картофельным пюре. Весьма популярны блюда из оленины — гуляш, стейк, бифштекс. В регионе даже есть сертифицированная фермерская оленина, из которой готовят тартар или пироги.

Марципан — фирменный десерт, который с XIX века считается символом Калининграда. По классическому рецепту сладость делают из перемолотого в муку миндаля и сахарного сиропа. В Калининграде даже есть музей марципана, который находится в историческом здании Бранденбургских ворот. Экспозиция рассказывает об особенностях изготовления и истории лакомства от времен Кенигсберга до современного производства. Также регион славится своими штруделями, самая популярная начинка — яблоки. В тончайшее тесто заворачивают кусочки свежих фруктов, добавляют изюм, корицу и иногда хлебные крошки.

4. Дагестан: хинкали, кебабы и айран

Дагестан — это направление, где встречаются восточные и кавказские традиции. Здесь можно попробовать хинкали, шашлык, кебабы и свежий айран. Национальная кухня региона довольно разнообразна, так как там проживает более 30 коренных народов, и у каждого из них есть свои кулинарные традиции.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Плов в Дагестане отличается от других регионов тем, что здесь часто используют курдюк (жир барашка), что придает блюду особый вкус. Шашлык там, как правило, маринуют в квасе, что делает мясо особенно нежным. Многим туристам по душе урбеч — паста, приготовленная из орехов или семян, которая используется как добавка к хлебу или соус. В качестве десерта, конечно, стоит попробовать чурчхелу. Лакомство готовят из орехов, которые погружают в виноградный сок, а затем подвешивают для высыхания.

5. Краснодарский край: морепродукты, вино и сыры

Краснодарский край — это не только море и пляжи, но и уникальная южная кухня. Она настолько разнообразна, что каждый сможет найти в ней что-то по вкусу.

Кубанский борщ — визитная карточка Южного края. Традиционно блюдо варят на бульоне из утки или гуся, добавляют свеклу светлых сортов, также часто используют красную фасоль, поэтому суп обычно солнечно-оранжевого, а не бордового цвета. Кроме того, в регионе множество ресторанов, где можно отведать морепродуктов, включая мидии и устрицы. Также в Краснодарском крае можно попробовать фермерские сыры, например аутентичные адыгейские или грузинские: брынза, сулугуни, чечил, а также итальянские и греческие: рикотта, монтазио, качотта.

Стоит отметить, что Краснодарский край развивается как гастронаправление, связанное с вином. Совсем недалеко от Анапы расположился Абрау-Дюрсо — завод шампанских вин, где гостям рассказывают о производстве напитка и показывают бутылки, заложенные знаменитостями. У туристов есть возможность пройти по винным погребам, которые были построены на глубине 45 метров под землей по чертежам князя Голицына.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Как выбрать заведение, чтобы потом не разочароваться

Чтобы не разочароваться в выборе ресторана, стоит обратить внимание на несколько критериев: меню, сервис, отзывы и расположение. Рейтинг и комментарии посетителей на популярных платформах являются надежным ориентиром, чтобы быстро и уверенно выбрать место, в котором гарантирован хороший сервис и вкусная еда. Если ваши близкие и друзья уже отправлялись в путешествие в тот или иной регион, можно попросить их составить список лучших заведений.

Стоит помнить, что интерьер ресторана не всегда гарантирует его успех, а вот большое количество гостей — да. Это доказывает, что место по-настоящему стоящее.

