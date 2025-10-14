Что посмотреть в Чехии: от Праги до малоизвестных уголков

Чехия — страна, в которую влюбляешься с первого визита. Ее неспешный ритм жизни, богатое историческое наследие и целебные курорты ежегодно привлекают миллионы туристов. Многие гости возвращаются сюда снова, чтобы вновь проникнуться неповторимой атмосферой этих мест. Чехия идеальна круглый год! Вероятно, и вы влюбитесь в эту страну, когда мы расскажем о достопримечательностях Чехии.
Прага: Карлов мост, Пражский град и Староместская площадь
Что посмотреть в Чехии? Ключ к познанию страны — в ее старинных замках, музеях с многовековой историей и знаменитых пивоварнях. Местные гиды помогут вам открыть свою Чехию, наполнив путешествие уникальными впечатлениями и сделав его по-настоящему незабываемым.
Карлов мост
Это визитная карточка Праги и всей Чехии. Из 18 столичных мостов именно этот, старейший и красивейший, стал настоящим символом города. Построенный по указу Карла IV еще в 1402 году, он прошел через века: от конных путей и трамвайных рельсов до статуса пешеходной артерии старого города, ежедневно притягивающей тысячи туристов.
Мост овеян легендами, и сегодня многие верят в его особую энергетику. Здесь принято загадывать желания в определенных местах, что делает прогулку по мосту не просто туристическим маршрутом, а настоящим ритуалом, соединяющим современность с многовековой историей.
Пражский град
Еще одна достопримечательность Чехии — Пражский град. Этот грандиозный комплекс, бывшее присутственное место королей, сегодня служит официальной резиденцией президента страны. Представьте себе город в городе, где можно воочию лицезреть синтез политической, культурной и исторической жизни. Особый колорит месту придает торжественная смена караула, которую ежедневно наблюдают сотни туристов. А вот попасть в парадные залы — большая удача: они открываются для публики лишь два раза за 12 месяцев — в День освобождения (8 мая) и в День основания независимой республики (28 октября), что делает эти даты особенными для посещения Праги.
Староместская площадь
Посмотреть в Чехии обязательно необходимо и Староместскую площадь. Это не просто туристическая достопримечательность, а живая страница летописи чешской истории. Возникнув как крупнейший европейский торг, она прошла путь от Старого рынка до главной сцены исторических событий: здесь проходили коронационные процессии и разворачивались революционные битвы.
Тынский храм — архитектурная доминанта Староместской площади. Эта достопримечательность Чехии демонстрирует туристам, как выглядит каноничный готический стиль, но с добавлением барочных элементов. Храм был построен в XVI веке, однако в оригинальном виде остался только на изображениях: после пожара 1679 года здание было перестроено, приобретя современный облик. Внутри посетителей ждет подлинное сокровище — барочные интерьеры с уникальными полотнами Франтишека Чермака и Карела Шкреты.
Староместская ратуша — еще один уникальный комплекс в этой локации. Это чешское архитектурное украшение было возведено в XIV веке. Ее главная жемчужина — легендарные астрономические часы Орлой. Каждый час они оживают: под музыку появляются фигуры апостолов, собирая толпы зрителей. Внутри ратуши сохранились исторические залы с произведениями искусства, а с башни открывается панорамный вид на Прагу. Интересно, что после военных разрушений 1945 года часть зданий заменили живописным парком, что добавило месту особый шарм.
Еще одна потрясающая достопримечательность Чехии, расположенная на Староместской площади, — церковь Святого Николая. Ее построили в 1737 году по проекту Килиана Динценхофера. Хотя современное здание относительно молодо, история храма на этом месте ведется с XIII века. Главной особенностью интерьера стала роскошная хрустальная люстра в форме императорской короны — дар российского царя Николая II. Позолоченная отделка и барочное убранство создают неповторимую атмосферу, а необычный для костела элемент — та самая люстра — делает этот храм уникальным.
Знаменитые курорты: Карловы Вары и Марианске-Лазне
Октябрь — идеальное время для отпуска в Европе. Знойное лето отступает, уступая место приятному теплу. Что можно посмотреть в главном городе Чехии, мы уже рассказали. Однако список достопримечательностей этой страны был бы неполным без ее знаменитых курортов.
Термальные источники (Карловы Вары)
Хотите не только изучить Европу, но и заодно укрепить организм? Разумеется, таким путешественникам нужно срочно ехать в Карловы Вары. Это чешское местечко на протяжении более 600 лет славится своей целебной термальной водой. Из 13 природных источников 12 тут активно используют, чтобы туристы и местные жители восстановили здоровье. Основой курортной терапии является питьевое лечение минеральной водой, которое помогает нормализовать микрофлору кишечника, ускорить обмен веществ, вывести токсины и улучшить пищеварение. Именно эти уникальные свойства воды на протяжении столетий привлекают сюда тех, кто стремится укрепить свое здоровье. Сегодня лечение в Карловых Варах строится на научной основе и многовековом опыте, что делает курорт одним из лучших направлений для оздоровительного туризма.
Марианске-Лазне
«Лечебная» достопримечательность Чехии — Марианске-Лазне. Это популярный чешский курорт, конкурирующий с Карловыми Варами. Его ключевое преимущество — многопрофильность. Здесь эффективно лечат пациентов с проблемами опорно-двигательного аппарата, органов дыхания и мочеполовой системы. В Марианске-Лазне для лечения применяют не только минеральные воды, но и целебные грязи и углекислый газ. Готовьте полотенца и тапочки! Снимаем стресс и укрепляем здоровье.
Сказочные замки Чехии: Глубока-над-Влтавой, Чешский Штернберк
Помимо Праги, в Чехии есть множество других достопримечательностей и интересных городов. Так, можете съездить в Глубока-над-Влтавой и открыть для себя жемчужину Южной Чехии — замок Глубока-над-Влтавой. Этот величественный белоснежный замок, выполненный в стиле английской романтической архитектуры, поражает своим сказочным обликом: ажурные фасады, устремленные в небо зубчатые башни, изящные декоративные элементы. Все это гармонично вписано в ландшафт роскошного английского парка с зеркальными прудами и редкими вековыми деревьями, создавая впечатление, будто вы перенеслись на страницы рыцарского романа. Уникальность замка — в его неповторимой атмосфере и идеально сохранившемся дворцово-парковом ансамбле, который по праву считается одним из красивейших не только в Чехии, но и во всей Центральной Европе.
Обязательно посмотрите в Чехии и на замок Чешский Штернберк, возведенный в XIII веке. Здание расположено на скалистом холме над рекой Сазавой. С 1241 года им владеет одна династия — род Штернберков, чей девиз «Никогда не погаснем!» оправдан 800-летней историей. Даже после конфискации в 1945 году последний владелец замка остался здесь смотрителем, а в 1992 году замок был возвращен семье, сохранившей свой величественный дом. Замок обязан своим названием гербу основателя — восьмиконечной звезде (Stern — звезда, Berg — холм).
Чешская кухня: где выгодно есть и какие блюда обязательно нужно попробовать
В Чехии выгоднее всего есть в ресторанах, предлагающих комплексные обеды, а также в недорогих закусочных и бистро. Для экономии на продуктах можно покупать их в супермаркетах крупных сетей, особенно под собственными марками, и самостоятельно готовить еду. А что обязательно нужно попробовать?
В список самых интересных чешских блюд входят:
Трдельник — знаменитый уличный десерт в виде полой сахарно-коричной трубочки, выпекаемой на цилиндре. Популярность трдельников среди туристов поражает — лотки с этим лакомством буквально на каждом шагу. Местные жители относятся к нему более сдержанно и употребляют без особого фанатизма.
Чеснечка — знаменитый чешский чесночный суп, ставший кулинарной визитной карточкой страны. Густой ароматный бульон с картофелем, тмином и майораном, обильно заправленный чесноком, традиционно подается с сухариками и сыром. Чехи ценят его не только за вкус, но и за целебные свойства, особенно как лучшее средство от похмелья. Важно: из-за высокой концентрации чеснока (чешские сорта содержат в 2 раза больше аллицина) суп не рекомендуется беременным и людям с чувствительным желудком.
Макароны с маком — необычное чешское блюдо, занимающее особое место в местной кухне. Отварные макароны посыпают маком и сахарной пудрой, иногда добавляя творог или орехи. Несмотря на сладкий вкус, это не десерт, а популярное домашнее блюдо, которое чаще всего готовят детям.
Чешские сыры — настоящая гастрономическая находка для гурманов. Местные сыровары создают уникальные продукты: от знаменитого вонючего «Олмоуцке» и голубой «Нивы» до пивного сыра и маринованного «Гермелина». Эти колоритные сыры с ярким характером станут настоящим открытием для ценителей аутентичной кухни.
Смаженица — кулинарный символ чешской грибной традиции. Это простое, но гениальное блюдо: тушеные с луком и тмином грибы смешивают с яйцом до густой консистенции, напоминающей не то запеканку, не то грибной скрембл. Подают его на хлебе или тосте, создавая уникальный горячий бутерброд. Хотя идеальный вкус достигается с осенними лесными грибами, смаженицу готовят круглый год — из сушеных или культивированных грибов. Найти это блюдо в меню — уже удача, ведь его готовят далеко не везде.
Теперь вы точно знаете, какие достопримечательности посмотреть во время поездки в Чехию и о том, что обязательно нужно съесть в путешествии по этой аутентичной стране. Желаем приятной поездки!