Что посмотреть в Чехии: от Праги до малоизвестных уголков

Чехия — страна, в которую влюбляешься с первого визита. Ее неспешный ритм жизни, богатое историческое наследие и целебные курорты ежегодно привлекают миллионы туристов. Многие гости возвращаются сюда снова, чтобы вновь проникнуться неповторимой атмосферой этих мест. Чехия идеальна круглый год! Вероятно, и вы влюбитесь в эту страну, когда мы расскажем о достопримечательностях Чехии.

Прага: Карлов мост, Пражский град и Староместская площадь

Что посмотреть в Чехии? Ключ к познанию страны — в ее старинных замках, музеях с многовековой историей и знаменитых пивоварнях. Местные гиды помогут вам открыть свою Чехию, наполнив путешествие уникальными впечатлениями и сделав его по-настоящему незабываемым.

Карлов мост

Это визитная карточка Праги и всей Чехии. Из 18 столичных мостов именно этот, старейший и красивейший, стал настоящим символом города. Построенный по указу Карла IV еще в 1402 году, он прошел через века: от конных путей и трамвайных рельсов до статуса пешеходной артерии старого города, ежедневно притягивающей тысячи туристов.

Мост овеян легендами, и сегодня многие верят в его особую энергетику. Здесь принято загадывать желания в определенных местах, что делает прогулку по мосту не просто туристическим маршрутом, а настоящим ритуалом, соединяющим современность с многовековой историей.

Что посмотреть в Чехии, кроме Праги: маршрут по стране на 7–10 дней Фото: Stephan Schulz/imagebroker/Global Look Press

Пражский град

Еще одна достопримечательность Чехии — Пражский град. Этот грандиозный комплекс, бывшее присутственное место королей, сегодня служит официальной резиденцией президента страны. Представьте себе город в городе, где можно воочию лицезреть синтез политической, культурной и исторической жизни. Особый колорит месту придает торжественная смена караула, которую ежедневно наблюдают сотни туристов. А вот попасть в парадные залы — большая удача: они открываются для публики лишь два раза за 12 месяцев — в День освобождения (8 мая) и в День основания независимой республики (28 октября), что делает эти даты особенными для посещения Праги.

Староместская площадь

Посмотреть в Чехии обязательно необходимо и Староместскую площадь. Это не просто туристическая достопримечательность, а живая страница летописи чешской истории. Возникнув как крупнейший европейский торг, она прошла путь от Старого рынка до главной сцены исторических событий: здесь проходили коронационные процессии и разворачивались революционные битвы.

Тынский храм — архитектурная доминанта Староместской площади. Эта достопримечательность Чехии демонстрирует туристам, как выглядит каноничный готический стиль, но с добавлением барочных элементов. Храм был построен в XVI веке, однако в оригинальном виде остался только на изображениях: после пожара 1679 года здание было перестроено, приобретя современный облик. Внутри посетителей ждет подлинное сокровище — барочные интерьеры с уникальными полотнами Франтишека Чермака и Карела Шкреты.

Староместская ратуша — еще один уникальный комплекс в этой локации. Это чешское архитектурное украшение было возведено в XIV веке. Ее главная жемчужина — легендарные астрономические часы Орлой. Каждый час они оживают: под музыку появляются фигуры апостолов, собирая толпы зрителей. Внутри ратуши сохранились исторические залы с произведениями искусства, а с башни открывается панорамный вид на Прагу. Интересно, что после военных разрушений 1945 года часть зданий заменили живописным парком, что добавило месту особый шарм.

Какие интересные достопримечательности в Чехии Фото: Moritz Wolf/imagebroker/Global Look Press

Еще одна потрясающая достопримечательность Чехии, расположенная на Староместской площади, — церковь Святого Николая. Ее построили в 1737 году по проекту Килиана Динценхофера. Хотя современное здание относительно молодо, история храма на этом месте ведется с XIII века. Главной особенностью интерьера стала роскошная хрустальная люстра в форме императорской короны — дар российского царя Николая II. Позолоченная отделка и барочное убранство создают неповторимую атмосферу, а необычный для костела элемент — та самая люстра — делает этот храм уникальным.

Знаменитые курорты: Карловы Вары и Марианске-Лазне

Октябрь — идеальное время для отпуска в Европе. Знойное лето отступает, уступая место приятному теплу. Что можно посмотреть в главном городе Чехии, мы уже рассказали. Однако список достопримечательностей этой страны был бы неполным без ее знаменитых курортов.

Термальные источники (Карловы Вары)

Хотите не только изучить Европу, но и заодно укрепить организм? Разумеется, таким путешественникам нужно срочно ехать в Карловы Вары. Это чешское местечко на протяжении более 600 лет славится своей целебной термальной водой. Из 13 природных источников 12 тут активно используют, чтобы туристы и местные жители восстановили здоровье. Основой курортной терапии является питьевое лечение минеральной водой, которое помогает нормализовать микрофлору кишечника, ускорить обмен веществ, вывести токсины и улучшить пищеварение. Именно эти уникальные свойства воды на протяжении столетий привлекают сюда тех, кто стремится укрепить свое здоровье. Сегодня лечение в Карловых Варах строится на научной основе и многовековом опыте, что делает курорт одним из лучших направлений для оздоровительного туризма.

Что посмотреть в Чехии туристу Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

Марианске-Лазне

«Лечебная» достопримечательность Чехии — Марианске-Лазне. Это популярный чешский курорт, конкурирующий с Карловыми Варами. Его ключевое преимущество — многопрофильность. Здесь эффективно лечат пациентов с проблемами опорно-двигательного аппарата, органов дыхания и мочеполовой системы. В Марианске-Лазне для лечения применяют не только минеральные воды, но и целебные грязи и углекислый газ. Готовьте полотенца и тапочки! Снимаем стресс и укрепляем здоровье.

Сказочные замки Чехии: Глубока-над-Влтавой, Чешский Штернберк

Помимо Праги, в Чехии есть множество других достопримечательностей и интересных городов. Так, можете съездить в Глубока-над-Влтавой и открыть для себя жемчужину Южной Чехии — замок Глубока-над-Влтавой. Этот величественный белоснежный замок, выполненный в стиле английской романтической архитектуры, поражает своим сказочным обликом: ажурные фасады, устремленные в небо зубчатые башни, изящные декоративные элементы. Все это гармонично вписано в ландшафт роскошного английского парка с зеркальными прудами и редкими вековыми деревьями, создавая впечатление, будто вы перенеслись на страницы рыцарского романа. Уникальность замка — в его неповторимой атмосфере и идеально сохранившемся дворцово-парковом ансамбле, который по праву считается одним из красивейших не только в Чехии, но и во всей Центральной Европе.

Обязательно посмотрите в Чехии и на замок Чешский Штернберк, возведенный в XIII веке. Здание расположено на скалистом холме над рекой Сазавой. С 1241 года им владеет одна династия — род Штернберков, чей девиз «Никогда не погаснем!» оправдан 800-летней историей. Даже после конфискации в 1945 году последний владелец замка остался здесь смотрителем, а в 1992 году замок был возвращен семье, сохранившей свой величественный дом. Замок обязан своим названием гербу основателя — восьмиконечной звезде (Stern — звезда, Berg — холм).

Достопримечательности городов Чехии Фото: Jean-Yves Roure/imageBROKER/Global Look Press

Чешская кухня: где выгодно есть и какие блюда обязательно нужно попробовать

В Чехии выгоднее всего есть в ресторанах, предлагающих комплексные обеды, а также в недорогих закусочных и бистро. Для экономии на продуктах можно покупать их в супермаркетах крупных сетей, особенно под собственными марками, и самостоятельно готовить еду. А что обязательно нужно попробовать?

В список самых интересных чешских блюд входят:

Трдельник — знаменитый уличный десерт в виде полой сахарно-коричной трубочки, выпекаемой на цилиндре. Популярность трдельников среди туристов поражает — лотки с этим лакомством буквально на каждом шагу. Местные жители относятся к нему более сдержанно и употребляют без особого фанатизма.

Чеснечка — знаменитый чешский чесночный суп, ставший кулинарной визитной карточкой страны. Густой ароматный бульон с картофелем, тмином и майораном, обильно заправленный чесноком, традиционно подается с сухариками и сыром. Чехи ценят его не только за вкус, но и за целебные свойства, особенно как лучшее средство от похмелья. Важно: из-за высокой концентрации чеснока (чешские сорта содержат в 2 раза больше аллицина) суп не рекомендуется беременным и людям с чувствительным желудком.

Макароны с маком — необычное чешское блюдо, занимающее особое место в местной кухне. Отварные макароны посыпают маком и сахарной пудрой, иногда добавляя творог или орехи. Несмотря на сладкий вкус, это не десерт, а популярное домашнее блюдо, которое чаще всего готовят детям.

Блюда чешской кухни Фото: Michael Heitmann/dpa/Global Look Press

Чешские сыры — настоящая гастрономическая находка для гурманов. Местные сыровары создают уникальные продукты: от знаменитого вонючего «Олмоуцке» и голубой «Нивы» до пивного сыра и маринованного «Гермелина». Эти колоритные сыры с ярким характером станут настоящим открытием для ценителей аутентичной кухни.

Смаженица — кулинарный символ чешской грибной традиции. Это простое, но гениальное блюдо: тушеные с луком и тмином грибы смешивают с яйцом до густой консистенции, напоминающей не то запеканку, не то грибной скрембл. Подают его на хлебе или тосте, создавая уникальный горячий бутерброд. Хотя идеальный вкус достигается с осенними лесными грибами, смаженицу готовят круглый год — из сушеных или культивированных грибов. Найти это блюдо в меню — уже удача, ведь его готовят далеко не везде.

Теперь вы точно знаете, какие достопримечательности посмотреть во время поездки в Чехию и о том, что обязательно нужно съесть в путешествии по этой аутентичной стране. Желаем приятной поездки!