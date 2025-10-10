Тмин добавит вкуса: необычный рецепт маринованной капусты

Маринованная капуста на зиму с морковью и тмином готовится просто! Ингредиенты для заготовки: капуста белокочанная — 2 кг, морковь — 2-3 штуки, чеснок — 4-5 зубчиков, семена тмина — 2 чайные ложки. Для маринованной заливки: водичка — 1 литр, сахарок — 150 г, соль — 2-3 столовые ложки, уксус 9% — 100 мл, масло растительное — 50 мл.

Нарезанную тонкой соломкой капусту, тертую морковку, рубленный на мелкие частички чеснок смешиваем в одной тарелке, добавляем тмин, слегка перетереть руками до появления сока. Далее маринованную капусту на зиму укладываем плотно в чистые стеклянные банки и готовим маринад: соединяем все ингредиенты, убираем кастрюлю с огня, вливаем уксус, масло, перемешиваем. Заливаем овощи и закрываем крышками, накрываем покрывалом, а после вскрытия храним в холодильнике.

До этого NEWS.ru писал, как готовить чешский гуляш.