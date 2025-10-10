Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 октября 2025 в 11:37

Такого еще не пробовали: гуляш из свинины по-чешски — мясо очень сочное

Такого еще не пробовали: гуляш из свинины по-чешски — мясо очень сочное Такого еще не пробовали: гуляш из свинины по-чешски — мясо очень сочное Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Готовим гуляш из свинины вместе с NEWS.ru! Рецепт — в материале. Понадобятся: 1 кг свиной шеи, 2–3 луковицы, 1 литр воды, пшеничная мука (объем выбирайте сами), 2 ст. л. паприки, по 1 ч. л. тмина и майорана, чеснок, соль, перец.

Чешский гуляш из свинины готовим так: пассеруем кубики лука, добавляем к ним мясные кубики, обваленные в муке. Далее снимите сковороду с плиты и сразу введите молотую сладкую паприку, активно помешивая. Этот прием раскроет ее вкус без горечи.

Верните посуду на огонь, добавьте остальные специи, а также пропущенный через пресс чеснок. Залейте гуляш из свинины кипятком, оставьте под крышкой на медленном огне. Как только мясо станет мягким, блюдо готово. Это чешское блюдо вам точно понравится! Приятного аппетита!

Ранее NEWS.ru публиковал рецепт русской селедки под шубой.

Алина Ясинская
А. Ясинская
