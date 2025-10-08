“По-нашему”: готовим русскую “Селедку под шубой”

Хотите приготовить правильно «Селедку под шубой»? NEWS.ru есть проверенный рецепт! Ингредиенты: 2 филе соленой сельди, 3 вареных картошки, 2 морковки, 3 яичка, 1 луковица, майонез.

«Селедка под шубой» готовится так: овощные компоненты и яички натереть крупно, лук произвольно нашинковать, а из селедочки сделать мелкие кубики. Потом собираем салатик, чередуя слои с майонезом. Рыбу кладем на дно, сверху лук, картошку, яичную крошку, морковку и свеклу.

Сверху «Селедку под шубой» щедро смазываем майонезом. Оставляем салат в холодильник на 4-6 часов. И все! Идеально к блюду подойдет серый хлеб.

