Так готовят шведы: интересный рецепт рагу с мясом и картошкой

Пробуем рагу с мясом и картошкой по-шведски. Рецепт — на NEWS.ru. Основа: 400 г отварного картофеля, 300 г отварного мяса/колбасы, 1 луковица, 1 яйцо, соль, перец, масло для жарки.

Режем картошку и мясо кубиками. Лук мелко шинкуем и пассеруем. Добавляем на сковороду картофель и обжариваем до золотистой корочки. После отправляем туда мясную основу, держим массу на огне 5–7 минут, приправляем.

Потом в рагу с мясом и картошкой добавляем яйцо, перемешиваем и ждем, пока оно приготовится. Подаем со свежей петрушкой.

