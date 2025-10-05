Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
05 октября 2025 в 08:09

Так готовят шведы: интересный рецепт рагу с мясом и картошкой

Так готовят шведы: интересный рецепт рагу с мясом и картошкой Так готовят шведы: интересный рецепт рагу с мясом и картошкой Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Пробуем рагу с мясом и картошкой по-шведски. Рецепт — на NEWS.ru. Основа: 400 г отварного картофеля, 300 г отварного мяса/колбасы, 1 луковица, 1 яйцо, соль, перец, масло для жарки.

Режем картошку и мясо кубиками. Лук мелко шинкуем и пассеруем. Добавляем на сковороду картофель и обжариваем до золотистой корочки. После отправляем туда мясную основу, держим массу на огне 5–7 минут, приправляем.

Потом в рагу с мясом и картошкой добавляем яйцо, перемешиваем и ждем, пока оно приготовится. Подаем со свежей петрушкой.

Ранее NEWS.ru писал, как шотландцы готовят овсяные лепешки на сковороде.

Читайте также
Как обеспечить осеннюю защиту сада от болезней и вредителей: проверенные методы
Семья и жизнь
Как обеспечить осеннюю защиту сада от болезней и вредителей: проверенные методы
Как в IKEA: шведские фрикадельки «Коттбуллар» — секрет вкуса раскрыт
Семья и жизнь
Как в IKEA: шведские фрикадельки «Коттбуллар» — секрет вкуса раскрыт
Готовлю харчо по-грузински с аджикой и томатной пастой. Аромат стоит — с ума сойти!
Общество
Готовлю харчо по-грузински с аджикой и томатной пастой. Аромат стоит — с ума сойти!
Забыла о котлетах! Грузинская запеканка «Чижи-пыжи» — сочно, ароматно и элементарно
Общество
Забыла о котлетах! Грузинская запеканка «Чижи-пыжи» — сочно, ароматно и элементарно
Ребрышки с овощами в духовке: питательное блюдо без хлопот
Общество
Ребрышки с овощами в духовке: питательное блюдо без хлопот
общество
рецепты
кулинария
рагу
Алина Ясинская
А. Ясинская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Кого мы обманываем?»: в США высказались о возможном конфликте с Россией
Дроны ВСУ теперь будут выслеживать «ночные охотники»
В Совфеде назвали оклад, который должен быть минимумом для учителей
«Они предвзяты»: Аргентину обвинили в нежелании говорить правду о Донбассе
Матвиенко назвала главную задачу учителей в эпоху цифровых технологий
Во Львове прекратилось движение общественного транспорта после взрывов
«К человеку пришли»: на Украине начали похищать недовольных Зеленским людей
Аргентинский журналист назвал действия Киева в ДНР терроризмом
Так готовят шведы: интересный рецепт рагу с мясом и картошкой
После гибели двух альпинистов на Камчатке возбуждено уголовное дело
В ГД уличили шоу «Маменькин сынок» в подрыве института семьи
Стало известно, когда в России повысят пенсионный коэффициент
«Болезненный процесс»: политолог рассказал о будущем Евросоюза
Как обеспечить осеннюю защиту сада от болезней и вредителей: проверенные методы
«Злейший враг» ВСУ и бегство командиров: новости СВО к утру 5 октября
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 5 октября: инфографика
Врачи раскрыли состояние эвакуированной с Вилючинского вулкана альпинистки
Украинцев стали принудительно сгонять на похороны военных ВСУ
Названы случаи, когда работодатель не может лишить сотрудника премии
«Вносите большой вклад»: Путин поздравил с днем рождения главу Таджикистана
Дальше
Самое популярное
Кучмачи из баклажанов по-грузински! Баклажаны, лучок и кинза. Всего 20 минут — и на столе шедевр!
Общество

Кучмачи из баклажанов по-грузински! Баклажаны, лучок и кинза. Всего 20 минут — и на столе шедевр!

Цветок на века: посадил в октябре, и он десятилетиями украшает сад пышными соцветиями
Общество

Цветок на века: посадил в октябре, и он десятилетиями украшает сад пышными соцветиями

Наемники «предали» ВСУ, мощный удар ФАБ: новости СВО к утру 3 октября
Регионы

Наемники «предали» ВСУ, мощный удар ФАБ: новости СВО к утру 3 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.